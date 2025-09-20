Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão Ragasa có thể đánh đắm tàu trọng tải lớn khi ở Biển Đông

  • Thứ bảy, 20/9/2025 18:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về bão Ragasa, khi vào Biển Đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão nguy cơ đánh đắm tàu thuyền trọng tải lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, khi vào Biển Đông trong ngày 23/9, bão Ragasa sẽ gây ra rủi ro thiên tai cấp 4 - cấp rủi ro rất lớn. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 15-16, giật trên cấp 17, nguy cơ đánh đắm tàu thuyền có trọng tải lớn, gây vỡ đê, bật gốc cây cổ thụ...

Sieu bao so 9 Ragasa anh 1

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Ragasa. Nguồn: NCHMF.

Hiện tại, khả năng cao nhất là bão Ragasa sẽ tiếp tục đi nhanh, hướng về khu vực Hong Kong (Trung Quốc).

Lúc 13h ngày 20/9, vị trí tâm bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 730 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Như vậy chỉ sau hơn 30 giờ, bão Ragasa đã tăng 4 cấp. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/h.

Dự báo lúc 13h ngày 21/9, bão Ragasa cách đảo Luzon khoảng 490 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, khả năng mạnh thêm.

Khoảng 13h ngày 22/9, bão Ragasa cách đảo Luzon khoảng 220 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h, tiếp tục mạnh thêm.

Đến 13h ngày 23/9, bão Ragasa tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm hoạt động trên khu vực biển này. Vị trí tâm bão trên vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, cường độ suy yếu dần.

Tác động của bão Ragasa, từ chiều 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; từ đêm cùng ngày tăng lên cấp 10-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 4-8 m, vùng gần tâm bão trên 10 m, biển động dữ dội.

Huệ Nguyễn/VTC News

