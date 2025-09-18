Diễn biến đợt mưa dông diện rộng tại TP.HCM những ngày tới

Trong những ngày tới, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam bộ sẽ chịu ảnh hưởng mưa dông gia tăng do tác động của dải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 8 trên Biển Đông.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24 giờ qua, khu vực TP.HCM có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông.

Bản đồ dự báo lượng mưa tại TP.HCM trong 24 giờ tới. Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ.

Dự báo từ 7 giờ ngày 18/9 đến 7 giờ ngày 20/9, khu vực TP.HCM sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 40-90 mm, có nơi trên 90 mm.

Trong khoảng 2-3 ngày tới, TP.HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 80-140 mm, có nơi trên 150 mm.

TP.HCM tiếp tục đón đợt mưa dông diện rộng trong những ngày tới. Ảnh minh họa: Hữu Huy.

Phân tích hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực TP.HCM và các tỉnh, thành Nam bộ, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết hiện nay dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung bộ nối với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 8 ở phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ xu hướng lấn Tây.

Dự báo từ ngày 20/9, dải hội tụ nhiệt đới sẽ nâng trục chậm lên phía Bắc, đồng thời cơn bão số 8 hoạt động trên Biển Đông có khả năng kết hợp với một áp thấp nhiệt đới khác đang hình thành ở ngoài khơi phía Đông Philippines (dự báo mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông khoảng ngày 23/9). Tác động kép của hai xoáy thuận nhiệt đới cùng gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh dần từ ngày 23/9 sẽ gây ra thời tiết xấu trên diện rộng.

Dự báo chi tiết lượng mưa, xác suất mưa cho từng khu vực tại TPHCM trong 48 giờ tới.

“Đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn gây ngập nước ở những vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước ảnh hưởng đến giao thông, ngập nước ở những vùng trũng thấp ảnh hưởng đến hoa màu”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.

