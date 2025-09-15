TP.HCM đón đợt mưa lớn diện rộng vào tuần này

Cơ quan khí tượng dự báo trong tuần giữa tháng 9, mưa dông tại TP.HCM có xu hướng gia tăng về cả diện và lượng, tập trung nhiều vào chiều và tối.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, chiều và đêm nay (15/9), khu vực Nam bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa 15–30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Riêng khu vực TP.HCM thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo trong tuần giữa tháng 9, mưa dông tại TP.HCM có xu hướng gia tăng về cả diện và lượng, tập trung nhiều vào chiều và tối. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Phân tích tình hình thời tiết TP.HCM từ ngày 15-24/9, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24-48 giờ tới, thời tiết TP.HCM và các tỉnh lân cận sẽ chịu tác động của rãnh áp thấp có trục qua Nam bộ - Nam Trung bộ. Rãnh áp thấp này đang nâng trục chậm lên phía Bắc và hoạt động mạnh dần, kết hợp với hội tụ gió trên khu vực và gió mùa Tây Nam tăng nhẹ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ duy trì ổn định, sau đó lấn dần về phía Tây.

Những yếu tố này sẽ khiến mưa dông tại TP.HCM có xu hướng gia tăng về cả về diện và lượng, tập trung nhiều vào chiều và tối.

Đáng chú ý, theo dự báo 3-10 ngày tới, rãnh áp thấp nói trên tiếp tục nâng trục lên phía Bắc và hoạt động mạnh dần, có khả năng phát triển thành dải hội tụ nhiệt đới. Trên dải hội tụ này, khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt. Trong khi đó, áp cao cận nhiệt đới ở phía Bắc bộ có xu hướng hoạt động mạnh hơn và lấn về phía Tây, còn gió mùa Tây Nam duy trì ở mức trung bình.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo từ ngày 16-19/9, xác suất mưa tại TP.HCM vào khoảng 70%, ngày 20-24/9, xác suất mưa khoảng 65%.

“Đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn gây ngập nước ở những vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước ảnh hưởng đến giao thông, ngập nước ở những vùng trũng thấp ảnh hưởng đến hoa màu”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ đưa ra khuyến cáo.