Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc liên tục hứng mưa dông

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới, đồng thời cảnh báo, miền Bắc nhiều ngày xuất hiện mưa rào và dông, có nơi mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến đêm 14/9, Tây Bắc Bộ, tỉnh Tuyên Quang và khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 80 mm, mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm. Nguy cơ mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 80 mm chỉ trong 3 giờ.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày

Chiều và đêm cùng ngày, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 10-30 mm, có nơi trên 100 mm. Cảnh báo mưa lớn trên 100 mm trong 3 giờ, tiềm ẩn rủi ro về thiên tai như lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo trong 10 ngày tới, miền Bắc nhiều ngày xuất hiện mưa dông. Ảnh minh họa: Ngô Nhung.

Lào Cai, Tuyên Quang là hai địa phương nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại hàng loạt xã, phường trong những giờ tới. Cụ thể:

Lào Cai: Cảm Nhân, Lâm Thượng, Lục Yên, Mường Lai, Phúc Lợi, Tân Lĩnh.

Tuyên Quang: Cao Bồ, Hồ Thầu, Nậm Dịch, Bằng Lang, Hoàng Su Phì, Khuôn Lùng, phường Hà Giang 1, Pờ Ly Ngài, Quang Bình, Quảng Nguyên, Tân Quang, Tân Tiến, Tân Trịnh, Thông Nguyên, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Việt Lâm, Yên Thành.

Ngày 15/9, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Các khu vực khác mưa rào và dông có thể xuất hiện một vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 15/9 đến ngày 23/9, cơ quan khí tượng cho biết Bắc Bộ phổ biến mưa rào và dông vài nơi, vùng đồng bằng và ven biển ngày 15-16/9 và 18-19/9 mưa rào, dông rải rác lúc đêm và sáng.

Thanh Hóa đến đến TP Huế mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, Quảng Trị đến Huế từ khoảng 17-19/9 mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Trong thời kỳ dự báo, duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối, cục bộ mưa to, ngày 17-19/9 mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối, tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, khoảng 16-19/9, khu vực này mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to, mưa dồn về chiều và đêm.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày và đêm 14/9, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 14/9

TP Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Tuyên Quang mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Gió nhẹ, ven biển gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.