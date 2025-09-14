Thời tiết ngày mai 15/9: Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi

Thời tiết ngày mai 15/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to vào chiều và đêm.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi

Dự báo từ đêm 15/9 đến ngày 23/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển ngày 15-16/9 và 18-19/9 đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Thanh Hóa đến đến Tp. Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Huế từ khoảng ngày 17/9-19/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ ngày 17-19/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to vào chiều tối và tối; riêng từ khoảng ngày 16-19/9 chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết chi tiết các vùng đêm 14, ngày 15/9

TP. Hà Nội: Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Tuyên Quang, khu vực đông bằng và ven biển đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, riêng ven biển có gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, riêng phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.