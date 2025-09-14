Thời tiết ngày 14/9: Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn

Ngày và đêm 14/9, trên đất liền nhiều khu vực có mưa dông, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ cũng xảy ra ở một số nơi trên cả nước.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày và đêm 14/9, trên đất liền nhiều khu vực có mưa dông, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ cũng xảy ra ở 1 số nơi trên cả nước. Trên biển, nhiều khu vực có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Cục bộ mưa lớn nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng sớm đến đêm 14/9, khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang và từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Chiều và đêm 14/9, khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Đêm 13/9, khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang, khu vực phía Đông từ Quảng Trị đến Gia Lai, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

lượng mưa tính từ 19h ngày 13/9 đến 3h ngày 14/9 có nơi trên 50 mm như: trạm Tân Phượng (Lào Cai) 68,6 mm, trạm Phước Năng (Đà Nẵng) 71,4 mm, trạm Xuân Lâm (Đắk Lắk) 62,8 mm, trạm Thủ Đức (TP.HCM) 53,6 mm…

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 14/9

- Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng ven biển có gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

- Thành phố Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

- Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa - Huế, phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Lũ về kéo theo sạt lở đất đã tàn phá tan hoang nhà cửa của người dân xã Yên Nhân (Thanh Hóa). Nguồn: TTXVN phát.

- Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ, riêng phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

- Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

- Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

- TP.HCM có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở tỉnh Lào Cai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ 4 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút ngày 14/9, khu vực tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường: Cảm Nhân, Lâm Thượng, Lục Yên, Mường Lai, Phúc Lợi, Tân Lĩnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Để phòng chống lũ quét, sạt lở đất, các chuyên gia về phòng chống thiên tai cho rằng, các tỉnh, thành phố cần phải sử dụng các giải pháp về công trình và phi công trình.

Đối với các biện pháp công trình, các tỉnh, thành phố cần thực hiện trồng và bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, đặc biệt là các khu vực thường gây ra lũ quét, nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ lớp phủ thực vật, tăng khả năng giữ nước của lưu vực, hạn chế khả năng tập trung dòng chảy lũ, đồng thời xây dựng hồ chứa điều tiết lũ ở khu vực thường xảy ra lũ quét, khai thông các đường thoát lũ, xây dựng đê, tường chắn lũ quét, phân dòng lũ, xây dựng bổ sung các tràn sự cố ở các hồ chứa nước...

Đối với các biện pháp phi công trình, các địa phương cần lập bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét (nguy cơ cao; nguy cơ trung bình và vùng ít có khả năng xảy ra lũ quét). Bản đồ này là một trong những căn cứ quan trọng để địa phương đề ra các biện pháp phòng tránh lũ quét; quy hoạch sử dụng đất hạn chế phát triển trong vùng nguy cơ lũ quét cao. Đối với các khu dân cư đã phát triển thiếu quy hoạch trước đây, các địa phương cần có quy hoạch lại và tái định cư, đưa Dân ra khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao.

Từ 1 giờ đến 3 giờ ngày 14/9, khu vực tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to như Tân Phượng 2 là 66,4 mm, Minh Chuẩn 24,6 mm,...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Nhiều vùng biển có gió giật mạnh, sóng cao

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk, từ TP.HCM đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, ngày và đêm 14/9, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển, các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.