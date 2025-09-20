Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão Ragasa đang tiến vào Biển Đông, có thể thành siêu bão

  • Thứ bảy, 20/9/2025 07:18 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Cơ quan khí tượng nhận định, bão Ragasa có thể mạnh cấp siêu bão, giật trên cấp 17 và đang tiến vào Biển Đông, từ ngày 23/9 gây biển động dữ dội, sóng cao trên 10m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, lúc 19h ngày 19/9, vị trí tâm bão Ragasa ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 130,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 820 km về phía Đông.

bao Mitag Bao Ragasa anh 1

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Ragasa. Nguồn: NCHMF.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Ragasa cách đảo Luzon khoảng 680 km về phía Đông và tăng thêm 2 cấp. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13, đổi hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, khả năng mạnh thêm.

Khoảng 19h ngày 21/9, bão Ragasa cách đảo Luzon khoảng 480 km về phía Đông và liên tục tăng cấp. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h, tiếp tục mạnh thêm.

Đến 19h ngày 22/9, bão Ragasa cách đảo Luzon khoảng 150 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17. Bão đổi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h, tiếp tục mạnh thêm. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, bão Ragasa có thể đạt cấp siêu bão (cấp 16) và đổ bộ Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi 20-25 km, cường độ ít thay đổi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Ragasa, từ chiều và đêm 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ 23/9, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có thể chịu ảnh hưởng của bão Ragasa với cường độ mạnh nhất có thể lên tới cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Dự báo về đường đi và cường độ của bão số 8 Mitag

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 19h ngày 19/9, vị trí tâm bão ở trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 5-10 km/h.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 8 Mitag trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng áp thấp, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h.

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    Đọc tiếp

