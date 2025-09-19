Tin mới nhất bão số 8 Mitag

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất cập nhật cường độ, khu vực ảnh hưởng của bão số 8 Mitag và nhận định thời tiết cả nước ta trong 10 ngày tới.

Dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 8. Nguồn: NCHMF.

Tin mới nhất về bão số 8 Mitag trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 7h ngày 19/9, vị trí tâm bão số 8 Mitag trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Khoảng 7h ngày 20/9, bão số 8 Mitag trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, đổi hướng Tây với tốc độ 10-15 km/h, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Với các diễn biến và nhận định hiện tại, bão số 8 ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta, tuy nhiên sau khi suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), vùng áp thấp suy yếu từ bão khả năng di chuyển trôi về nước ta gây ra đợt mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ trong khoảng thời gian từ 23-24/9.

Tác động của bão số 8 sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5 m, biển động rất mạnh.

Ngoài ra, tối 18/9, áp thấp nhiệt đới ở ngoài kinh tuyến 133 độ kinh Đông đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Ragasa. Ngoài cơn bão số 8, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng đang theo dõi sát diễn biến của cơn bão Ragasa với khả năng đi vào Biển Đông trong ngày 23/9 và có cường độ rất mạnh. Đây sẽ là cơn bão số 9 hoạt động trên khu vực biển này trong năm 2025.

Chiều 18/9, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, nhận định cơn bão mạnh này có thể ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam trong khoảng gian từ 24 tới 26/9.

Dự báo tuần tới, bão Ragasa có thể đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 9 trong năm. Nguồn: NCHMF.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trên đất liền nước ta, từ sáng sớm đến chiều 19/9, ven biển Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ mưa to trên 60 mm. Cảnh báo mưa cường suất lớn với lượng mưa vượt ngưỡng 50 mm chỉ trong 2 giờ.

Ngày và đêm 19/9, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa dao động 10-30 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Nguy cơ mưa xảy ra mưa lớn ở một số nơi, lượng mưa trong 3 giờ lên tới hơn 80 mm.

Chiều và tối 19/9, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, cục bộ mưa to trên 70 mm.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 20/9 đến ngày 28/9, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, từ 22 tới 23/9, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Khoảng từ 25/9, khu vực này khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa rào và dông vài nơi. Thời kỳ 22-23/9, các địa phương này mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Từ 25/9, khu vực này có thể xảy ra mưa lớn diện rộng.

Trong thời kỳ dự báo, Quảng Trị đến TP Huế mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Duyên dải Nam Trung Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, từ 24/9, khu vực này mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ ngày 22 tới 25/9 chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.