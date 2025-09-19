Biển Đông có thể đón siêu bão đầu tiên, hướng về nước ta

Sáng nay (19/9), bão Ragasa đang hoạt động ở vùng biển phía đông Philippines. Dự báo bão vào Biển Đông khoảng ngày 23/9, có thể mạnh lên thành siêu bão trên Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vào 7h sáng nay (19/9), tâm bão Ragasa cách đảo Luzon của Philippines khoảng 1.000 km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10.

Biển Đông đang bước vào cao điểm của mùa bão năm nay.

Dự báo từ nay đến 22/9, cơn bão này di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, sau đó là tây tây bắc với tốc độ chậm, khoảng 10 km/h. Đến khoảng ngày 23/9, bão vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9.

Do gặp các điều kiện thuận lợi, bão Ragasa được nhận định sẽ “bùng nổ” cường độ, có thể đạt cấp 14-15, giật trên cấp 17 khi bước vào Biển Đông. Khi hoạt động trên Biển Đông, bão di chuyển rất nhanh, khoảng 20 km/h và có thể mạnh lên cấp 16, giật trên cấp 17, trở thành siêu bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, từ ngày 23/9, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Ragasa với cường độ rất mạnh, cấp 14-16, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.

Nhận định ở thời điểm hiện tại, đây là cơn bão rất mạnh, có xác suất cao đổ bộ trực tiếp vào đất liền miền Bắc và Bắc Trung Bộ của nước ta. Vì vậy, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất về bão.

Trong khi đó, trưa chiều nay, cơn bão số 8 bắt đầu đi vào đất liền khu vực tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc với cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong đêm nay, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông vào sáng mai (20/9).

Do ảnh hưởng của tàn dư bão số 8, dự báo trong hai ngày 22-23/9, miền Bắc và Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, trong hôm nay, vùng biển Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 3-5 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.