Biển Đông có thể đón siêu bão đầu tiên, hướng về nước ta

  • Thứ sáu, 19/9/2025 15:31 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Sáng nay (19/9), bão Ragasa đang hoạt động ở vùng biển phía đông Philippines. Dự báo bão vào Biển Đông khoảng ngày 23/9, có thể mạnh lên thành siêu bão trên Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vào 7h sáng nay (19/9), tâm bão Ragasa cách đảo Luzon của Philippines khoảng 1.000 km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10.

bao Mitag Bao Ragasa anh 1

Biển Đông đang bước vào cao điểm của mùa bão năm nay.

Dự báo từ nay đến 22/9, cơn bão này di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, sau đó là tây tây bắc với tốc độ chậm, khoảng 10 km/h. Đến khoảng ngày 23/9, bão vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9.

Do gặp các điều kiện thuận lợi, bão Ragasa được nhận định sẽ “bùng nổ” cường độ, có thể đạt cấp 14-15, giật trên cấp 17 khi bước vào Biển Đông. Khi hoạt động trên Biển Đông, bão di chuyển rất nhanh, khoảng 20 km/h và có thể mạnh lên cấp 16, giật trên cấp 17, trở thành siêu bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, từ ngày 23/9, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Ragasa với cường độ rất mạnh, cấp 14-16, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.

Nhận định ở thời điểm hiện tại, đây là cơn bão rất mạnh, có xác suất cao đổ bộ trực tiếp vào đất liền miền Bắc và Bắc Trung Bộ của nước ta. Vì vậy, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất về bão.

Trong khi đó, trưa chiều nay, cơn bão số 8 bắt đầu đi vào đất liền khu vực tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc với cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong đêm nay, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông vào sáng mai (20/9).

Do ảnh hưởng của tàn dư bão số 8, dự báo trong hai ngày 22-23/9, miền Bắc và Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, trong hôm nay, vùng biển Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 3-5 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    Đọc tiếp

