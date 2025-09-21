Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão RAGASA có khả năng mạnh thêm, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

  • Chủ nhật, 21/9/2025 07:19 (GMT+7)
Trong 24 giờ tới, bão RAGASA di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h. Dự báo đến 1h00 ngày 22/9, bão RAGASA di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 km/h, có khả năng mạnh thêm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, vào hồi 1h00 ngày 21/9, tâm bão RAGASA ở khoảng 17,7 độ vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 600 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134–149 km/h), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 - 15 km/h.

Dự báo đến 1h00 ngày 22/9, bão RAGASA di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 km/h, có khả năng mạnh thêm, ở vị trí 19,0 độ Vĩ Bắc - 124,4 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 240 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió cấp 14 - 5, giật trên cấp 17.

Đến 1h00 ngày 23/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 - 20 km/h, mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, ở vị trí 20,3 độ Vĩ Bắc -120,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Luzon. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 (vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông).

Vị trí và hướng đi của bão RAGASA lúc 1h00 sáng 21/9

Đến 1h00 ngày 24/9, bão RAGASA di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20–25 km/h và vào Biển Đông, ở vị trí 21,5 độ Vĩ Bắc -115,0 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 140 km về phía Đông Nam. Sức gió cấp 16, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm ở phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 4 (khu vực Bắc Biển Đông).

Từ 72 đến 120 giờ tới, bão RAGASA tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, sau chuyển Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 22/9, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, giật cấp 11. Từ đêm 22/9, gió tăng cấp 10-13; vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-16, giật trên cấp 17. Sóng biển cao 4,0-8,0 mét, gần tâm bão trên 10,0 mét. Biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác.

Trong ngày và đêm 21/9, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến TP.HCM có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2,0 mét. Tàu thuyền hoạt động trong các khu vực trên đều có nguy cơ chịu ảnh hưởng của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trong 2 giờ qua (từ 2-4 giờ ngày 21/9, khu vực tỉnh Cao Bằng đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Cao Bằng-Thuỷ Điện Na Loa 61,8mm; Đại Sơn 52mm;... 2. Trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Cao Bằng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 40mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Cao Bằng, đặc biệt tại các xã/phường: Bế Văn Đàn, Độc Lập, Đức Long, Kim Đồng, Minh Khai, Phục Hòa, Quang Long, Thạch An, Vinh Quý. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

