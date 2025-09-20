Bão Ragasa rất mạnh, có thể đạt cấp 15-16, giật trên cấp 17

Bão Ragasa được đánh giá là cơn bão rất mạnh, khi đổ bộ Biển Đông có thể đạt cấp 15-16, giật trên cấp 17 gây thời tiết xấu trên biển trong những ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 7h ngày 20/9, vị trí tâm bão Ragasa ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 129,4 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 750 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Như vậy sau 1 ngày, bão Ragasa đã mạnh thêm 3 cấp.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Ragasa. Nguồn: NCHMF.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Ragasa cách đảo Luzon khoảng 530 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15 km/h, khả năng mạnh thêm.

Khoảng 7h ngày 22/9, bão Ragasa cách đảo Luzon khoảng 240 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, tiếp tục mạnh thêm.

Đến 7h ngày 23/9, bão Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h, tiếp tục mạnh thêm và có thể đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 hoạt động trên khu vực biển này trong năm 2025. Vị trí tâm bão sẽ trên vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Ragasa mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, cường độ suy yếu dần.

Tác động của bão Ragasa, chiều 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, từ đêm 22/9 tăng lên cấp 10-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 4-8 m, vùng gần tâm bão trên 10 m, biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin cuối cùng liên quan cơn bão số 8 Mitag. Theo đó, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đổ bộ đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Lúc 1h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/giờ.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam