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Thể thao World Cup 2026

Diễn biến Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

  • Thứ ba, 7/7/2026 01:00 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Trận derby Iberia tại Dallas sẽ quyết định tấm vé vào tứ kết World Cup 2026, nơi Tây Ban Nha hừng hực khí thế đối đầu một Bồ Đào Nha đầy bất ổn.

Cristiano Ronaldo và các đồng đội hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận đấu với Tây Ban Nha.

2h sáng 7/7, sân cỏ Dallas sẽ chứng kiến màn thư hùng đỉnh cao giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong khuôn khổ vòng 16 đội World Cup. Đây là màn tái hiện trận chung kết Nations League năm ngoái, tuy nhiên vị thế hai đội hiện đã đảo chiều.

Trong khi nhà đương kim vô địch châu Âu phô diễn sức mạnh áp đảo, thầy trò Roberto Martinez lại chật vật giành vé đi tiếp sau trận thắng chật vật Croatia với tỷ số 2-1 hôm 3/7.

Đoàn quân của Luis de la Fuente đang vận hành như một cỗ máy trơn tru. Hàng thủ chưa để thủng lưới bàn nào tại giải đấu năm nay, giúp thủ thành Unai Simon phá kỷ lục 519 phút giữ sạch lưới liên tiếp tại World Cup.

Trên hàng công, Mikel Oyarzabal đạt phong độ cao với 4 bàn thắng từ đầu giải, thay thế hoàn hảo vai trò của Morata. Sự gắn kết và khả năng kiểm soát bóng tuyệt đối giúp "La Roja" trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Phía bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha lách qua khe cửa hẹp sau trận thắng kịch tính trước Croatia nhờ công nghệ "Snicko". Huấn luyện viên Martinez đang đối mặt với bài toán nan giải, tiếp tục tin dùng Cristiano Ronaldo hay trao cơ hội cho Goncalo Ramos.

Dù sở hữu những ngôi sao như Rafael Leão hay Vitinha, lối chơi của "Selecao châu Âu" vẫn thiếu sự đột biến và thường xuyên bị chia cắt trước các đối thủ chơi pressing tầm cao.

Về nhân sự, Tây Ban Nha dự kiến giữ nguyên đội hình vừa vùi dập Áo với sự hiện diện của Dani Olmo và Lamine Yamal. Bồ Đào Nha có thể thực hiện thay đổi ở hành lang cánh với Francisco Conceicao nhằm gia tăng tốc độ. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu không ủng hộ đội bóng áo bã trầu khi họ chỉ thắng 7 trong 43 lần gặp gỡ Tây Ban Nha.

Ronaldo 'gây sự' với phóng viên ở World Cup Rạng sáng 6/7, Cristiano Ronaldo đã có buổi phỏng vấn đáng chú ý trước trận đấu với Tây Ban Nha tại vòng 16 đội World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

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