Địa chấn First Stand, Gen.G vụn vỡ

Tại First Stand (FST) 2026 tổ chức ở Brazil, Gen.G đã phải chịu thất bại ê chề 0-3 trước G2 Esports và sớm nói lời chia tay giải đấu. Đây mới là trận thua đầu tiên của họ trong suốt mùa giải.

Chovy một lần nữa vụn vỡ trước sức ép trong vòng loại trực tiếp. Ảnh: RiotGames.

Trận bán kết đầu tiên diễn ra vào ngày 21/3 tại Riot Games Arena, Sao Paulo. Do vòng loại trực tiếp FST áp dụng thể thức loại trực tiếp, trận thua này đồng nghĩa với việc Gen.G chính thức bị loại. Hàn Quốc cũng đánh mất chức vô địch khi 2 đại diện đều thua trận trước G2.

Đây là một cú sốc lớn đối với ứng cử viên số một cho ngôi vô địch. G2 được mệnh danh là "bá chủ châu Âu", nhưng giới chuyên môn đánh giá sức mạnh của họ hiện không còn được như xưa. Tại vòng bảng, đội từng để thua trắng 0-3 trước Bilibili Gaming (BLG). Trong khi đó, Gen.G lại đang sở hữu thành tích bất bại kể từ đầu mùa giải. Vì vậy, hầu hết đều dự đoán một chiến thắng dễ dàng cho đại diện Hàn Quốc.

Khi trận đấu bắt đầu, cục diện lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán. Ngay ở ván đầu tiên, Gen.G đã khẳng định tham vọng làm chủ đường dưới khi chọn cặp đôi Ashe - Seraphine. Tuy nhiên, G2 đã hóa giải ý đồ này bằng những pha can thiệp thông minh của rừng, khiến kế hoạch của Gen.G hoàn toàn sụp đổ. Một khi đã nắm được lợi thế, G2 không để đối phương có cơ hội lật ngược thế cờ.

G2 càng đánh càng hay, thẳng tiếng đến chung kết FST. Ảnh: RiotGames.

Sự cơ động của Labrov (Nautilus) đã tạo điều kiện cho các đường khác của nhà vua châu Âu vươn lên. Bị dồn vào thế bí, Gen.G quyết định chơi canh bạc tất tay khi khởi động Baron ở phút 28. Dù vậy, nỗ lực này đã thất bại thảm hại khi G2 không chỉ cướp được bùa lợi mà còn mang về thêm 4 mạng hạ gục. G2 kết thúc ván đầu tiên ở phút 32 với tỷ số mạng hạ gục chênh lệch 16-4.

Tương tự ván 1, cục diện ván 2 cũng được định đoạt tại đường dưới. Những pha mở giao tranh thiếu cẩn trọng của Duro (Alistar) đã trở thành án tử đối với Gen.G. Khoảng cách vàng giữa hai xạ thủ nhanh chóng nới rộng. Gen.G đã lấy Vayne đường trên làm bài tẩy, nhưng giai đoạn đi đường đã kết thúc trước khi Kiin kịp đạt đến ngưỡng sức mạnh cần thiết.

G2 hoàn toàn áp đảo trong các pha giao tranh tổng. Họ kiểm soát các mục tiêu lớn, bao gồm cả Baron, và chuyển hóa chúng thành lợi thế hơn 10.000 vàng. Gen.G đã phản công ngoan cường trong một pha giao tranh ở phút 29, hạ gục được 4 thành viên đối phương, nhưng khoảng cách sức mạnh đã quá lớn. Sau khi chỉnh đốn đội hình, G2 tiến lên và quét sạch Gen.G, ấn định chiến thắng cho ván đấu.

Với tâm lý suy sụp, Gen.G vụ vỡ ván thứ 3. Họ để mất 4 con Rồng liên tiếp, nhường quyền kiểm soát mục tiêu hoàn toàn cho đối thủ. Cố gắng kéo dài trận đấu đến pha giao tranh Rồng Ngàn Tuổi, nhưng không có phép màu nào xảy ra. Gen.G gục ngã trong pha giao tranh cuối cùng và phải rời khỏi sân khấu.

Thất bại này cũng đồng nghĩa với việc giấc mơ "Golden Road", vô địch tất cả các giải đấu do Riot Games tổ chức trong một năm, của Gen.G đã tan vỡ. Để đạt được cột mốc này, các đội LCK phải vô địch LCK Cup, FST, MSI, LCK Mùa Hè và Chung kết Thế giới. Năm ngoái, Hanwha Life Esports cũng đã vô địch FST nhưng lại lỡ hẹn với MSI. Giờ đây, Gen.G cũng phải dừng bước trên con đường hoàng kim ngay sau khi giành chức vô địch LCK Cup.

Về phía G2, họ đã chứng minh sức mạnh đáng gờm khi liên tiếp đánh bại hai đại diện LCK với cùng tỷ số 3-0 để ghi tên mình vào trận chung kết. Chỉ một ngày trước đó, tại trận đấu cuối cùng của bảng A vòng bảng, G2 đã vùi dập BNK FearX 3-0 để lọt vào vòng loại trực tiếp. Có vẻ như tại Sao Paulo, G2 đã tìm lại được ánh hào quang rực rỡ và danh hiệu "Khắc tinh của LCK" năm nào.