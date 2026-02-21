Đi leo núi, du lịch một mình dịp Tết

Kỳ nghỉ Tết năm nay, bên cạnh những buổi sum họp gia đình, nhiều bạn trẻ chọn tận dụng quãng nghỉ dài để lên đường du xuân, tự thưởng những chuyến đi ngắn ngày hoặc du lịch xa đầu năm.

Lan Phương (20 tuổi, phường Ba Đình, Hà Nội) quyết định đi trekking cùng nhóm bạn thân vào ngày 23-24/2 (mùng 7-8 Tết). Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên nữ sinh viên tận dụng kỳ để thử sức với bộ môn này.

Phương cho hay ban đầu cô chưa có dự định cụ thể cho dịp đầu năm. Tuy nhiên, với mong muốn làm mới bản thân trong năm mới, cô quyết định nhận lời rủ rê của bạn bè.

"Trekking vừa giúp mình vận động, cải thiện sức khỏe, vừa giải phóng lượng calo tích lũy sau Tết nên mình đồng ý tham gia", Phương chia sẻ.

Năm mới, làm mới bản thân

Do gia đình có thói quen sum họp đầy đủ trong dịp Tết, Phương từng băn khoăn khi xin phép bố mẹ. Dù vậy, cô nhận được sự ủng hộ vì gia đình cho rằng tuổi 20 là thời điểm phù hợp để trải nghiệm và khám phá.

Theo Phương, việc lựa chọn chuyến đi ngắn ngày thay vì kéo dài suốt kỳ nghỉ giúp cô vẫn có thể tận hưởng không khí Tết trọn vẹn bên gia đình, đồng thời thử thách bản thân bằng một hoạt động mới.

Lan Phương tận dụng kỳ nghỉ Tết dài ngày cho những trải nghiệm mới.

"Mình nghĩ những chuyến đi đầu năm không chỉ là trải nghiệm mới, mà còn như một phép thử cho vận may. Nếu hành trình diễn ra suôn sẻ, mình tin đó sẽ là dấu hiệu cho một năm nhiều bình an, thuận lợi. Vì vậy, mình rất háo hức và mong có thể chinh phục trọn vẹn chuyến trekking này", Phương chia sẻ.

Tương tự, Hương Ly (21 tuổi, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã lên lịch cho chuyến du lịch đầu tiên đặt chân tới Ninh Bình vào ngày 22-23/2 (mùng 6-7 Tết). Những năm gần đây, Ly ưu tiên dành những ngày đầu xuân cho các trải nghiệm mới như một cách làm mới bản thân và bước ra khỏi vùng an toàn. Ly cho rằng du lịch đầu năm là cách tự thưởng sau một năm học tập, làm việc bận rộn.

Hương Ly chọn đi du lịch đầu năm để "sạc" năng lượng cho năm mới.

"Chuyến du lịch đầu năm là cách tự ghi nhận những nỗ lực sau một năm học tập và làm việc bận rộn. Đó vừa là phần thưởng, vừa là khoảng thời gian để cân bằng lại nhịp sống và chuẩn bị tinh thần cho những kế hoạch phía trước", cô chia sẻ.

Với Ly, những hành trình ngắn ngày phù hợp với điều kiện tài chính của sinh viên như cô, đồng thời vẫn đảm bảo có mặt trong những thời khắc quan trọng như đêm giao thừa hay mùng 1 Tết bên gia đình.

Thời điểm này năm ngoái còn là du học sinh Pháp và đón Tết xa nhà, năm nay Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 1997, Hà Nội) vẫn quyết định chọn du lịch ở nơi xa, đó là Ai Cập. Đi cùng nhóm bạn, Đăng lên đường từ trước Tết và vừa trở về đúng mùng 3 Tết, vẫn kịp cảm nhận hương vị bên gia đình và người thân.

Nguyễn Hải Đăng có những trải nghiệm thú vị tại Ai Cập.

"Ai Cập là một điểm đến thú vị mới mẻ. Từ tháng 2 đến tháng 4 thời tiết khá lý tưởng để đến nơi này vì sau đó mùa hè ở Ai Cập sẽ khá nóng. Ghé thăm một vùng đất nổi tiếng với các bí ẩn còn chưa có lời giải, mình đã đến được Cairo, quần thể kim tự tháp Giza, sa mạc Trắng, Luxor, thung lũng các vị vua...", Hải Đăng chia sẻ.

Anh cho biết kỷ niệm đáng nhớ là cắm trại ở sa mạc trắng. Khi đó, anh ngủ giữa sa mạc khi nhiệt độ chỉ khoảng 5 độ C, không ánh đèn, không sóng điện thoại, và xung quanh chỉ toàn là cát.

Chọn du lịch một mình

Không chỉ là những hành trình đi cùng bạn bè, Thanh Thủy (26 tuổi, phường Long Biên, Hà Nội) cho biết năm nay chọn khởi hành vào ngày 18/2 (mùng 2 Tết) cho chuyến .

Sau khi dành trọn ngày đầu năm để ở bên gia đình, Thủy muốn tự thưởng một hành trình riêng, như một cách bắt đầu năm mới theo cách khác biệt. "Mùng 2 Tết mọi người vẫn còn du xuân đông đúc, nhưng mình lại muốn lên đường để tìm một không gian yên tĩnh hơn", cô chia sẻ.

Khi lựa chọn điểm đến, Thủy ưu tiên những nơi có cảnh đẹp, không khí trong lành và không quá đông người dù đang trong kỳ nghỉ Tết. Cô tìm các địa điểm "chill", có thể ngắm núi, ngắm biển hoặc đi dạo ở những khu phố nhỏ thay vì các đông nghẹt khách. Với cô, những ngày đầu năm không nhất thiết phải rộn ràng, mà quan trọng là cảm giác đủ đầy và an yên.

Với Thủy, chuyến đi đầu năm không chỉ đơn thuần như một kỳ nghỉ mà còn là cách làm mới lại bản thân sau một năm nhiều áp lực.

"Mình chọn đi một mình đầu năm như cách tự 'sạc' lại năng lượng và làm mới tinh thần. Khi được tĩnh lại giữa những ngày xuân, mình thấy bản thân sẵn sàng hơn để bước vào một năm mới với nhiều mục tiêu và quyết tâm hơn", cô bày tỏ.