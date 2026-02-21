Người trẻ Trung Quốc kiệt quệ tài chính vì lì xì

Mức tiền lì xì ngày càng cao theo kỳ vọng xã hội biến niềm vui Tết thành áp lực tài chính, khiến không ít người trẻ Trung Quốc rơi vào cảnh kiệt quệ sau kỳ nghỉ.

Cậu bé đi ngang qua một tác phẩm nghệ thuật được trang trí bằng những phong bì đỏ ở Mạnh Tử, tỉnh Vân Nam, ngày 17/2. Ảnh: Liu Ranyan.

Video lan truyền trên mạng xã hội Douyin ghi lại cảnh một người đàn ông họ Trần ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) phát phong bì 100 nhân dân tệ cho 23 cháu nhỏ bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trong mùa Tết năm nay.

Không phải vì số tiền, mà bởi sự “tiết chế” hiếm thấy trong bối cảnh "mức sàn" tiền lì xì ngày càng leo thang, theo Sixth Tone.

Trong văn hóa Trung Quốc, hongbao (lì xì) vốn được xem là cử chỉ tượng trưng cho lời chúc phúc. Tuy nhiên, sự gia tăng thu nhập cùng kỳ vọng xã hội ngày càng lớn đã khiến giá trị phong bì đỏ tăng mạnh những năm gần đây, dần trở thành thước đo ngầm của thể diện.

Tại nhiều đô thị và khu vực có kỳ vọng xã hội cao, mức lì xì cho trẻ em thường bị kéo lên vài trăm nhân dân tệ mỗi phong bì, thậm chí có nơi lên khoảng 1.000 nhân dân tệ. Khi phải lì xì cho nhiều người cùng lúc, tổng chi phí dịp Tết dễ phình to, trở thành gánh nặng khiến người trẻ dễ rơi vào trạng thái kiệt quệ sau kỳ nghỉ.

Hongbao (lì xì) được xem là cử chỉ tượng trưng cho lời chúc phúc dịp đầu năm mới ở Trung Quốc. Ảnh: Sixth Tone.

Chính vì vậy, mức lì xì khiêm tốn của người đàn ông họ Trần càng được chú ý. Trước kỳ nghỉ lễ, một “bảng tham khảo Quảng Đông” được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, đề xuất các mức lì xì mang tính tượng trưng như 100 nhân dân tệ cho người thân, 50 nhân dân tệ cho họ hàng gần và chỉ 5 nhân dân tệ cho hàng xóm. Nhiều người coi đây là hình mẫu cho cách duy trì truyền thống mà không tạo áp lực tài chính.

Không chỉ dừng ở thảo luận trên mạng, một số địa phương đã chính thức kêu gọi thay đổi. Tại huyện Long An (Quảng Tây), chính quyền phát động sáng kiến “Tiền lì xì ít, ý nghĩa lớn”, khuyến khích các gia đình thống nhất trước mức tiền tối đa và ưu tiên những khoản lì xì mang tính tượng trưng.

Thành phố Baise, cũng thuộc Quảng Tây, đưa ra khuyến nghị tương tự khi đề xuất mức lì xì tối đa không quá 20 nhân dân tệ. Thay vì trao đổi tiền mặt, chính quyền khuyến khích những hình thức tương tác mang tính tinh thần như viết câu đối, kể chuyện hoặc dành thời gian hỗ trợ các thành viên lớn tuổi trong gia đình.