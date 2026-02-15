Pizza Sen Huế - lời hồi đáp yêu thương ngày Tết của người trẻ Việt

Tết này, bạn định sắm quà gì để mang về nhà? Tấm áo dài mới, phong lì xì đỏ, hay một chiếc pizza?

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết. Với giới trẻ lúc này, những câu chuyện xoay quanh hành trình về nhà, về với gia đình, thực hiện vai trò người con… sôi nổi hơn bao giờ hết. Thấu hiểu điều đó, The Pizza Company chọn cách kể câu chuyện Tết rất khác - nhẹ nhàng, vui vẻ nhưng đầy cảm xúc - qua thông điệp “Hồi về nhà, Sen đáp vị thương”.

Tinh thần ấy được thể hiện trọn vẹn trong sản phẩm mới thuộc dòng Pizza Đặc Sản, ra mắt dịp Tết 2026: Pizza Đặc Sản Sen Huế. Ở đó, pizza không chỉ là món ăn, mà trở thành “chất xúc tác” để nói về tình thân.

Pizza lựa chọn nguyên liệu chủ đạo là hạt sen Huế - từ lâu đã gắn bó với sự an yên, hiếu nghĩa và sum họp. Khi kết hợp cùng cá hồi xông khói hoặc gà bơ tỏi trên nền pizza quốc tế, hạt sen không mất đi bản sắc, mà được đặt trong bối cảnh mới hiện đại, gần gũi hơn với giới trẻ.

Không còn thụ động trong câu chuyện “về nhà để được cha mẹ chăm sóc”, với Pizza Đặc Sản Sen Huế, người trẻ ngày nay tận hưởng ngày Tết qua lăng kính vui nhộn, tích cực hơn: Đi về nhà, làm “con Sen” báo hiếu. Qua lăng kính đó, người trẻ không quay lưng với Tết truyền thống, mà chỉ chọn cách tận hưởng Tết theo cách của mình - thoải mái, cởi mở hơn nhưng vẫn đầy trân trọng.

Với Pizza Đặc Sản Sen Huế, The Pizza Company khéo léo lồng ghép câu chuyện ngày Tết dựa trên chính tâm tư của người trẻ.

Tinh thần này không tách rời chiến lược Pizza Đặc Sản mà thương hiệu theo đuổi. Từ sầu riêng Cần Thơ, mật hoa dừa Trà Vinh đến hạt sen Huế, các nguyên liệu được tuyển chọn luôn mang theo giá trị văn hóa. Mỗi chiếc pizza vì thế không chỉ để ăn ngon, mà còn kể chuyện về tình thân và sự gắn kết - giá trị truyền thống của ngày Tết.

Mở hộp Pizza Đặc Sản Sen Huế là mở ra một trải nghiệm - nơi ẩm thực, thị giác và cảm xúc cùng thăng hoa.

Với Pizza Đặc Sản Sen Huế, The Pizza Company vừa giới thiệu món ăn mới cho mùa Tết, vừa khéo léo gửi gắm thông điệp tích cực, giúp người trẻ nhìn Tết bằng tâm thế thoải mái hơn, không áp lực nhưng vẫn đầy yêu thương. Chiếc pizza được đặt giữa bàn ăn, tạo hình hoa sen hiện ra khi mở hộp và bữa tối ấm áp đủ để kéo mọi người lại gần nhau hơn. Không cần cầu kỳ, đôi khi yêu thương chỉ cần được đặt lên bàn ăn như thế.

Pizza trở thành “người trung gian” của cảm xúc: Một bữa ăn chung, một khoảnh khắc mở hộp, một lời hồi đáp giản dị gửi đến cha mẹ.

Nếu năm 2025 là hành trình khám phá nguyên liệu Việt, thì năm 2026 đánh dấu bước chuyển mang chiều sâu văn hóa và cảm xúc rõ nét của The Pizza Company. Hành trình của Pizza Đặc Sản chắc chắn không dừng lại ở trào lưu ngắn hạn, mà là nền tảng để thương hiệu xây dựng bản sắc bền vững tại thị trường Việt Nam.