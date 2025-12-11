The Pizza Company tiếp sức lễ hội đua ghe ngo cúp Xuân Hòa mở rộng

Lễ hội đua ghe ngo tranh cúp Xuân Hoà mở rộng 2025 diễn ra trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè với chủ đề “Xuân Hoà - Lan toả bản sắc, gắn kết cộng đồng”.

The Pizza Company vinh dự được trở thành đơn vị tiếp sức và đồng hành lễ hội mang đậm nét đặc trưng của văn hóa Khmer Nam Bộ, giúp các đội đua có thêm động lực thi đấu hết mình trong những chặng căng thẳng.

Sự kiện đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách tới tham dự, tạo nên bầu không khí rộn ràng của cuộc đua tranh tài đầy kịch tính.

Trước đó, thương hiệu cũng có mặt để cổ vũ, tiếp sức đội đua Tiểu Cần trong lễ hội đua ghe ngo tại Trà Vinh, với tâm huyết giữ gìn và phát huy những giá trị địa phương cũng như nỗ lực bền bỉ nhằm tôn vinh văn hóa truyền thống dân tộc.

Sự đồng hành của The Pizza Company đã cổ vũ nhiệt tình cho tinh thần thể thao của các đội đua, từ đó tăng cường kết nối giá trị bản sắc văn hóa địa phương của người dân Khmer Nam Bộ tại Trà Vinh - nơi khai sinh ra nghề thu hoạch mật hoa dừa. Nguồn cảm hứng giàu bản sắc và ý nghĩa này đã trở thành cầu nối để The Pizza Company cho ra mắt bộ sưu tập mới.

The Pizza Company đồng hành cùng các đội đua.

Tiếp nối thành công của bộ sưu tập “Pizza di sản - Đậm vị xốt xanh ngon lành hải sản” và “Pizza sầu riêng - Vị vàng từ miền trái chín”, The Pizza Company tiếp tục chuyến hành trình kết hợp đặc sản Việt vào món ăn của The Pizza Company, mang những nguyên liệu địa phương độc đáo hoà quyện cùng tinh hoa ẩm thực phương Tây.

Lần này, nguồn cảm hứng đặc biệt đến từ văn hóa Khmer Nam Bộ - vùng đất trù phú, màu mỡ, nơi có những rặng dừa xanh đã nuôi dưỡng một nguyên liệu rất quen thuộc - mật hoa dừa hữu cơ Sokfarm.

The Pizza Company tự hào mang đến bộ sưu tập hoàn toàn mới “Pizza 4 cheese x Mật hoa dừa - Vị vàng từ miền hạnh phúc” - sự kết hợp giữa phô mai béo ngậy và vị ngọt thanh khiết của mật hoa dừa từ vùng đất Trà Vinh với nghề thu mật hoa dừa của người Khmer Nam Bộ có tuổi đời hơn 100 năm đã từng bị lãng quên.

Bộ sưu tập “Pizza 4 cheese x Mật hoa dừa - Vị vàng từ miền hạnh phúc” lấy cảm hứng từ vùng đất Trà Vinh.

Để có mật hoa dừa ngọt thanh, người thợ Sokfarm đã phải trèo lên cây dừa 2 lần một ngày, dùng phương pháp thủ công “massage hoa dừa” để thu từng giọt mật ngọt thanh, giàu khoáng chất, chứa 17 loại acid amin và có chỉ số đường huyết thấp, phù hợp người ăn kiêng, ăn chay, tiểu đường.

Những giọt mật hoa dừa hữu cơ Sokfarm ngọt thanh chính là điểm nhấn đặc biệt trong bộ sưu tập “Pizza 4 cheese x Mật hoa dừa - Vị vàng từ miền hạnh phúc” - một sự kết hợp đầy cảm hứng, mang theo câu chuyện của đất, người và niềm tin vào giá trị bản địa.

Mật hoa dừa được lấy bằng phương pháp thủ công của người Khmer.

Từng lát bánh pizza đặc sản của “Pizza 4 cheese dừa non và mật hoa dừa” cùng “Pizza 4 cheese dừa non tôm nõn và mật hoa dừa” đều mang đến vị ngon khó cưỡng với:

4 loại phô mai: Sự kết hợp hảo hạng của mozzarella cheese, cheddar cheese, parmesan cheese và slice cheese tạo nên lớp phô mai kéo sợi, béo ngậy, mặn mà tinh tế.

Dừa non Việt Nam: Cơm dừa giòn, bùi béo tự nhiên, thêm độ tươi mát, ngọt nhẹ được rải trên mặt bánh kết hợp phô mai tạo nên sự cân bằng vị giác tinh tế.

Mật hoa dừa hữu cơ Sokfarm (Tiểu Cần, Trà Vinh): Vàng óng, vị ngọt thanh, mùi thơm thoang thoảng được khai thác lấy mật hoa thủ công bằng kỹ thuật “massage” truyền thống của người Khmer, giữ trọn hương vị tự nhiên, nâng tầm hậu vị cho từng miếng pizza.

Bộ sưu tập góp phần kể câu chuyện văn hóa qua ẩm thực.

Chưa dừng lại ở đó, qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng và tinh thần không ngừng sáng tạo, The Pizza Company đã ra mắt viền phô mai dừa non - sự giao thoa độc đáo giữa ẩm thực phương Tây và đặc sản vùng miền, tạo trải nghiệm mới lạ với lớp viền vừa béo, vừa thanh mát. Khi cắn vào viền bánh, thực khách có thể cảm nhận được sự hòa quyện giữa vị béo ngậy của phô mai và ngọt dịu của dừa non.

Bộ sưu tập “Pizza 4 cheese x Mật hoa dừa - Vị vàng từ miền hạnh phúc” không chỉ là nét chấm phá mới lạ cho nền ẩm thực Việt Nam, mà còn là cách đưa câu chuyện văn hóa truyền thống đến gần hơn với thực khách trong và ngoài nước.

Việc The Pizza Company đồng hành lễ hội đua ghe ngo cúp Xuân Hòa mở rộng 2025 không chỉ cổ vũ tinh thần thể thao, mà còn tôn vinh bản sắc văn hóa địa phương Khmer Nam Bộ. Độc giả truy cập tại đây để khám phá và thưởng thức ngay “Pizza 4 cheese x Mật hoa dừa - Vị vàng từ miền hạnh phúc” tại các cửa hàng The Pizza Company trên toàn quốc.