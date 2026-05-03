Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Đi chơi lễ, bác sĩ kịp thời cứu bé trai thoát 'cửa tử'

  • Chủ nhật, 3/5/2026 12:16 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Phát hiện cháu bé bị điện giật ngừng tim ở khu vực biển Quỳnh, bác sĩ Hồ Khắc Thủy lập tức đến tiến hành các bước cấp cứu giúp cháu bé được cứu sống kịp thời.

Sau khi được ép tim ngoài lồng ngực và cấp cứu đúng cách, cháu bé bắt đầu hồi tỉnh.

Ngày 3/5, bác sĩ Hồ Khắc Thủy, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) xác nhận ông đã cấp cứu, ép tim ngoài lồng ngực cứu giúp một cháu bé bị điện giật ngừng tim. Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, khoảng 18h ngày 2/5, bác sĩ Thủy cùng gia đình đi chơi ở khu vực biển Quỳnh (thuộc địa bàn xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An trước đây) thì phát hiện một bé trai hơn 10 tuổi bị điện giật.

Sự việc khiến cháu bé ngã ra nền nhà, tim ngừng đập. Trước tình huống khẩn cấp, bác sĩ Thủy nhanh chóng tiếp cận sơ cứu cho nạn nhân bằng cách ép tim ngoài lồng ngực liên tục.

Nhờ được sơ cứu kịp thời, đúng kỹ thuật, sau khoảng 2 - 3 phút, cháu bé có dấu hiệu hồi tỉnh, qua cơn nguy kịch.

Chia sẻ sau sự việc, bác sĩ Thủy cho biết đây là phản xạ nghề nghiệp bình thường. Trong hoàn cảnh đó, bất kỳ nhân viên y tế nào cũng sẽ ưu tiên cho việc cứu người.

Hành động đẹp ấy không chỉ góp phần cứu sống một sinh mạng mà còn lan tỏa hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, trách nhiệm, luôn sẵn sàng cứu người trong mọi hoàn cảnh

'Tuổi thơ dữ dội' của Bill Gates

Từng là đứa nhóc hợm hĩnh mà người ta không khỏi chán ghét, Bill Gates giờ đã trở thành một người lớn tuổi dễ mến. Trong cuốn đầu tiên Mã nguồn: Những năm tháng đầu đời của tôi trong bộ ba hồi ký (tác giả dự kiến), ông kể lại 2 thập kỷ đầu tiên đời mình, từ lúc lọt lòng năm 1955 đến khi thành lập hãng công nghệ Microsoft và thỏa thuận cung cấp một phiên bản ngôn ngữ lập trình Basic cho Apple Computer vào năm 1977.

Quán cà phê view biển Vũng Tàu đông nghẹt từ sáng sớm

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều hàng quán, cơ sở dịch vụ tại Vũng Tàu ghi nhận lượng khách đông đúc gấp nhiều lần ngày thường.

31:1871 hôm qua

Xếp hàng 3 tiếng vẫn không gặp được 'Cô Long' nổi tiếng Đà Lạt

Lượng khách đổ về quán cà phê Đà Lạt để chụp ảnh cùng "Cô Long" tăng vọt, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Nhiều người xếp hàng vài tiếng vẫn chưa tới lượt giao lưu với chủ quán.

17:37 30/4/2026

https://tienphong.vn/di-choi-le-bac-si-kip-thoi-cuu-be-trai-thoat-cua-tu-post1840242.tpo?gidzl=phPnMDy8V1xDgN5PtX5w4SweS5N4HdKMXAXv0COKSqE1hNnMaHDq5utwVb7B4794twPwLJ8aZpnms0br7W

Theo Ngọc Tú/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

bác sĩ Bill Gates cứu người biển Quỳnh Nghệ An

  • William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

Đọc tiếp

Gia dinh co 7 bac si gay sot MXH hinh anh

Gia đình có 7 bác sĩ gây sốt MXH

08:20 14/4/2026 08:20 14/4/2026

0

Gia đình họ Chen (người gốc Á sống tại Mỹ) “gây bão” vì hội tụ cả tài năng lẫn ngoại hình nổi bật khi cả 7 thành viên đều là nha sĩ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý