Sáng 21/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: C.A.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 21h ngày 20/11, tại km38 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ).

Thời điểm trên, xe tải mang biển số 51L - 902.39 lưu thông theo hướng Bắc - Nam thì xảy ra va chạm với người đàn ông đang đi bộ trên cao tốc.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cấp cứu nhưng đã tử vong vào sáng 21/11.

Do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, sáng 21/11, Công an xã Tân Minh đã thông báo tìm người nhà.