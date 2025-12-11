Xử phạt tài xế xe khách chở quá tải trọng thiết kế hơn 200%

Chiều 11/12, Cục Cảnh sát giao thông đã xử phạt một tài xế xe khách chở quá tải lên đến 214,9%, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ.

Chiều 11/12, Cục Cảnh sát giao thông cho biết lực lượng của Cục xử phạt một tài xế xe khách chở quá tải lên đến 214,9%.

Thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, ngày 11/12, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông (Đội 3, Cục Cảnh sát giao thông) tiến hành tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+.

Đến 11h cùng ngày, tại Km 259 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, tổ công tác kiểm tra ôtô khách mang biển kiểm soát 47H-006.XX do anh Võ Hồng Q. điều khiển, xe di chuyển từ bến xe Giáp Bát, Hà Nội về bến xe liên tỉnh Đắk Lắk.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên khoang chở khách và dưới hầm xe có dấu hiệu vi phạm: Chở hàng hóa trên khoang chở hành khách; chở hàng hóa vượt quá tải trọng thiết kế của xe. Cụ thể, xe khách đã chở vượt quá 214,9% tải trọng thiết kế. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt với tài xế và chủ phương tiện.

Như TTXVN đã đưa tin, từ 12h ngày 10/12, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam triển khai kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông và hoạt động vận tải đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách trên các tuyến cao tốc do Cục Cảnh sát giao thông quản lý.

Việc kiểm tra tập trung tại các điểm đầu, điểm cuối tuyến cao tốc, trạm thu phí và các khu vực ra, vào đường cao tốc, thực hiện 24/24h. Nội dung kiểm tra tập trung vào các hành vi như: chở quá số người quy định; dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định; vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải; hoạt động không đúng hành trình, lịch trình; xe hợp đồng trá hình; không lắp đặt hoặc không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm tốc độ, làn đường, tránh vượt không đúng quy định, sử dụng rượu, bia…

Ngày đầu triển khai, lực lượng chức năng đã kiểm soát 1036 phương tiện, lập biên bản 109 trường hợp (64 lái xe, 45 chủ phương tiện), trừ điểm giấy phép lái xe 31 trường hợp, tước phù hiệu 28 trường hợp, tạm giữ phương tiện 3 trường hợp, xác định 1 xe hợp đồng trá hình.