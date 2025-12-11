Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

  • Thứ năm, 11/12/2025 20:53 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Ông Vũ Đại Thắng chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đến Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội; ông Quản Minh Cường chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng đến Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Tại Nghị quyết số 1923/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Thuong vu Quoc hoi, cong tac can bo anh 1

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Tại Nghị quyết số 1927/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.

Tại Nghị quyết số 1928/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh đối với ông Vũ Đại Thắng.

Thuong vu Quoc hoi, cong tac can bo anh 2

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ảnh: Văn Đức/TTXVN.

Tại Nghị quyết số 1930/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://www.vietnamplus.vn/nghi-quyet-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-ve-cong-tac-can-bo-post1082566.vnp

PV/Vietnamplus

Thường vụ Quốc hội công tác cán bộ Hà Nội Cao Bằng Quảng Ninh Thường vụ Quốc hội công tác cán bộ

    Đọc tiếp

    Chay nha o TP.HCM, giai cuu 2 nguoi hinh anh

    Cháy nhà ở TP.HCM, giải cứu 2 người

    59 phút trước 20:08 11/12/2025

    0

    Lực lượng cứu hộ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 10 (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP.HCM) kịp thời cứu 2 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân trên đường Tô Hiến Thành.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý