Tốn 2,4 tỷ khắc phục sự cố cáp ngầm vượt biển đưa điện ra Phú Quốc

Sự cố làm hư hỏng tuyến cáp ngầm vượt biển 110kV Hà Tiên - Phú Quốc gây mất điện diện rộng trên đảo ngọc. Sở Xây dựng An Giang cho biết nhà thầu thi công đường ven biển đã phải ứng trước khoảng 2,4 tỷ đồng để khắc phục sự cố này.

Chiều 11/12, ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng An Giang, thông tin về vụ việc đóng cọc thi công đường ven biển Hà Tiên làm hư hỏng tuyến cáp ngầm Hà Tiên - Phú Quốc, gây mất điện diện rộng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Ông Nguyễn Ngọc Lân cho biết Dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục chính ven biển vào trung tâm phường Hà Tiên có tổng vốn đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng , tổng chiều dài hơn 13 km. Liên danh thi công gồm 5 nhà thầu chính: Công ty Tuấn Hiền - Trường Phát - Cầu Đường 10 - Công ty CP Hà Đô 1 - Công ty CP Thương mại, Đầu tư và Xây dựng Thái Sơn; cùng 2 nhà thầu phụ là Công ty Tư vấn thiết kế vận hành Kiên Giang và Công ty Hưng Thịnh 68.

Ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó giám đốc Sở Xây dựng An Giang, thông tin báo chí về sự cố cáp ngầm.

Theo kế hoạch, ngày 28-29/11, đơn vị thi công triển khai làm sàn đạo và đóng cọc thử tại mố A, B cầu số 2 trên tuyến. Khi hoàn thành 6 trụ neo và 8 trụ thép, vào 13h15 ngày 30/11, Điện lực An Giang ghi nhận sự cố mất điện toàn tuyến cáp ngầm.

Ngay khi nắm tình hình, Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị giám sát bám sát hiện trường, phối hợp xử lý. Ngay sau đó, lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND phường Tô Châu, Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Điện lực An Giang kiểm tra hiện trường, thống nhất phương án đấu nối tạm từ đất liền để khôi phục điện trên đảo Phú Quốc.

Đến ngày 1/12, ba sà lan được bố trí, tiến hành đào hút cát, xác định vị trí cáp và cố định dây nổi. Ngày 2/12, nhà thầu tập kết đủ trụ để lắp ba giàn đỡ ngoài biển, đồng thời phối hợp công an đo đạc, khám nghiệm hiện trường.

Cơ quan chức năng xác định một trụ thép hình chữ H của sàn đạo mố A cầu số 2 đã va chạm vào cáp ngầm, gây ra sự cố.

Ngày 3-4/12, Sở Xây dựng chỉ đạo tăng cường thêm sà lan có cần trục, khẩn trương hoàn thiện hệ thống trụ đỡ theo đề nghị của ngành điện. Đến ngày 5/12, các trụ bê tông trên bờ và hệ thống dây nối đã hoàn thiện; 22h40 cùng ngày, điện được khôi phục cho toàn bộ đặc khu Phú Quốc.

Tổng kinh phí khắc phục ban đầu do nhà thầu ứng trước khoảng 2,4 tỷ đồng . Ông Lân cho biết, sau khi cơ quan công an kết luận đơn vị nào vi phạm sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm và chi phí liên quan.

Như Tiền Phong đã đưa tin vào lúc 13h15 ngày 29/11, tuyến cáp ngầm vượt biển 110kV Hà Tiên - Phú Quốc cấp điện cho Trạm biến áp 110kV Phú Quốc xảy ra sự cố gây mất điện trên diện rộng bao gồm các khu vực: Dương Đông, Cửa Cạn, Cửa Dương, Hàm Ninh và toàn bộ khu vực Bắc đảo. Sự cố mất điện trên đã khiến khoảng 30.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang đã yêu cầu các sở, ngành liên quan làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây ra sự cố, báo cáo UBND tỉnh để xử lý nghiêm. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự, phải chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra theo quy định.