Đến lau dọn nhà rồi trộm trang sức hơn 330 triệu đồng của gia chủ

Số tài sản người phụ nữ lấy trộm gồm 1 dây chuyền bạch kim, 1 nhẫn vàng, 1 nhẫn bạch kim hột xoàn, 1 lắc đeo tay bạch kim hột xoàn, trị giá khoảng 335 triệu đồng.

Ngày 14/11, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đã bắt được Trần Thị Thu Phương (SN 1996, Quê Hậu Giang), là nghi phạm trong vụ một người dân bị trộm trang sức trị giá 335 triệu đồng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó vào chiều muộn 12/11, chị T. đến Công an phường Bình Phước trình báo về việc nhà bị mất trộm tài sản là nữ trang có giá trị lớn.

Công an lấy lời khai Trần Thị Thu Phương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an phường đã phân công Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm nhanh chóng xuống hiện trường, tiến hành xác minh, điều tra. Bước đầu xác định số tài sản bị mất gồm 1 dây chuyền bạch kim, 1 nhẫn vàng, 1 nhẫn bạch kim hột xoàn, 1 lắc đeo tay bạch kim hột xoàn, trị giá khoảng 335 triệu đồng.

Qua rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn, Công an phường Bình Phước đã tiến hành làm việc với Trần Thị Thu Phương. Mặc dù ban đầu Phương không khai nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng với những chứng cứ thu thập được, đối tượng đã cúi đầu nhận tội.

Trần Thị Thu Phương

Đối tượng khai nhận do có quen biết nên khi đến làm công lau dọn nhà cho chị T. đã lẻn vào trong phòng ngủ lục tìm và lấy trộm số tài sản kể trên. Số tài sản trộm được, Phương cất giấu trong túi áo. Trên đường về, Phương đem bán một phần tài sản lấy trộm được với số tiền gần 22 triệu đồng. Số tài sản còn lại, Phương mang về cất giấu trong bụi cây tại khu phố Tân Thiện, phường Bình Phước.