Người phụ nữ đứng trước nhà bất ngờ bị trúng đạn tử vong

Ngày 11/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường An Lộc và các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi, xác minh vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong.

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, bà Trần Thị Xuân Trang (SN 1972, ngụ phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai), nạn nhân bị súng bắn vào cổ đã tử vong sau nhiều ngày cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 6/12/2025, bà Trang đang ở nhà cùng gia đình tại khu phố Phú Lạc, phường An Lộc, thì giật mình khi thấy cửa chính nhà bị bắn vỡ từ phía ngoài đường vào. Khi bà Trang ra phía trước hiên nhà để kiểm tra, bất ngờ bị bắn vào cổ khiến bà gục ngã.

Cơ quan Công an có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc.

Nghe tiếng kêu cứu của bà Trang, người nhà chạy ra kiểm tra, thì thấy nạn nhân nằm bất động, máu chảy nhiều tử cổ ra, nên đã hô hoán hàng xóm cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Sau đó, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, nhưng do vết thương quá nặng, đến sáng 11/12 bà Trang tử vong.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 mảnh kim loại, nhiều mảnh kính vỡ do bị súng bắn, cùng các dấu vết liên quan.