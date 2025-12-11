Truy tố người phụ nữ giết nhân tình bằng chất độc xyanua

Ngày 11/12, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Nguyễn Thu Trang (SN 1985, ngụ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi giết người và hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2022, Trang và M.H.V. (SN 1986, ngụ phường Hòa Hưng, TP.HCM) có quan hệ tình cảm. Đến cuối tháng 8/2024, 2 người xảy ra mâu thuẫn. Trang cho rằng V. đang lừa dối tình cảm và do áp lực kinh tế, nên nảy sinh ý định giết người tình rồi tự sát.

Trang lên mạng đặt mua 7 viên Cyanid (xyanua) với giá 1,4 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Trang đã thử bằng cách lấy một phần nhỏ của một viên, hòa vào nước cho mèo uống và chết ngay sau đó. Trang tiếp tục nghiền 1/3 viên xyanua bỏ vào túi nylon hàn kín cất giữ.

Nguyễn Thị Thu Trang thời điểm được lực lượng chức năng đưa khỏi hiện trường.

Ngày 20/10/2024, V. điều khiển ôtô đến phòng trọ tại phường Tân Thuận (TP.HCM) để chở Trang về Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp). Chiều cùng ngày, V. lái ôtô chở Trang quay lại TP.HCM.

Trang mua cho anh V. ly cà phê để đem theo uống trên xe. Trên đường đi, Trang đã lén bỏ chất độc xyanua vào ly cà phê. Anh V. uống cà phê được khoảng 3 phút thì có biểu hiện ngộ độc, nên dừng xe bước ra ngoài và gục xuống gần bánh xe bên phải phía trước.

Trang biết là V. đã bị trúng độc, nên xuống xe và nhờ người dân gần đó giúp đưa ngồi trên ghế phụ. Trang lái ôtô đến xã Thanh Hưng (tỉnh Đồng Tháp) và mở cửa kính và vứt ly cà phê có pha chất độc xuống đường rồi lưu thông vào tuyến cao tốc để đi TP.HCM.

Trang về đến TP.HCM đã bỏ chất độc xyanua vào ly nước cam để uống nhằm mục đích tự tử thì bị ngất trên ôtô.

Đến khoảng 1h ngày 21/10/2024, Trang tỉnh dậy và điều khiển ôtô chở thi thể anh V. đến đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Tại đây, Trang chạy qua lại đèo Bảo Lộc nhiều lần và dừng tại đài tưởng niệm, vứt bỏ ly nước cam.

Hiện trường Trần Nguyễn Thu Trang lái ôtô chở thi thể anh V. rồi lao xuống vực.

Đến khoảng 12h cùng ngày, Trang điều khiển ôtô lưu thông từ hướng đèo Bảo Lộc về TP.HCM. Khi lưu thông đến đoạn thuộc xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc (nay là phường 3, tỉnh Lâm Đồng), Trang đánh lái sang trái cho ôtô lao xuống vực.

Xe bung túi khí, nên Trang bị xây xát, thoát ra ngoài và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định, V. tử vong do trúng độc xyanua.

Quá trình điều tra, Trang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với lời tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.