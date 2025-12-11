Nữ tiếp viên hàng không cho nhân viên bán dâm để tăng doanh thu

Ngày 11/12, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm vụ án môi giới mại dâm do cựu nữ tiếp viên hàng không Đinh Thị Thanh Tuyền (SN 1993, ngụ Kon Tum) và Zhang Lei (SN 1975, quốc tịch Trung Quốc, sống như vợ chồng với Tuyền) lập, điều hành cùng các đồng phạm.

HĐXX cho biết các bị cáo phạm tội có tổ chức, gây ảnh hưởng xấu cho xã hội… VKS truy tố các bị cáo là có căn cứ. Tuy nhiên, trong vụ án này các bị cáo phạm tội lần đầu, bị cáo Zhang Lei là người nước ngoài, hiểu biết pháp luật Việt Nam còn hạn chế…

Từ những nhận định trên, HĐXX đã tuyên phạt Đinh Thị Thanh Tuyền 4 năm tù giam, Zhang Lei 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hữu Chí (SN 1979) 3 năm 6 tháng tù, cùng về tội "Môi giới mại dâm".

Các bị cáo tại tòa, trước khi nghe HĐXX tuyên án.

Ngoài HĐXX cũng tuyên phạt các bị cáo Lê Thị Diễm (SN 1988) và Trần Thị Thúy Liễu (SN 1988) cùng 3 năm 3 tháng tù, Nguyễn Quốc Anh (SN 1983), Đỗ Xuân Hoàng (SN 1998) cùng 3 năm tù, cũng về tội danh trên.

Theo cáo trạng, tháng 5/2022, Zhang Lei nhận sang nhượng lại Nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II để kinh doanh ăn uống, karaoke. Zhang Lei là người trực tiếp quản lý, điều hành chung. Đến tháng 2/2023, Tuyền bắt đầu cùng tham gia quản lý nhà hàng với bạn trai. Zhang Lei còn thuê Nguyễn Hữu Chí làm tổng quản lý nhà hàng, Nguyễn Quốc Anh làm quản lý tiếp viên nữ, Đỗ Xuân Hoàng làm bảo vệ, giám sát tiếp viên nữ, Lê Thị Diễm và Trần Thị Thúy Liễu làm quản lý quản lý tiếp viên nữ.

Zhang Lei và Tuyền chủ trương cho phép các tiếp viên nữ của nhà hàng đi ra ngoài bán dâm cho khách. Khi khách có nhu cầu mua dâm thì sẽ trao đổi và thỏa thuận trực tiếp với các quản lý tiếp viên nữ của nhà hàng để điều tiếp viên ra ngoài bán dâm với giá 4 triệu đồng/lần và 7 triệu đồng/qua đêm.

Khi tiếp viên nữ đến làm việc, Hoàng ghi mã số, tên tiếp viên vào sổ và hỏi có đi bán dâm hay không. Nếu tiếp viên đồng ý, được đánh dấu bằng cách viết hoa ký tự đầu tiên trong tên của tiếp viên. Tiếp viên nào không bán dâm thì viết chữ thường rồi báo cho các quản lý (Chí, Anh, Diễm và Liễu) biết. Sau đó, Chí gửi thông tin lên nhóm (Telegram 1127) của nhà hàng để các quản lý và chủ nhà hàng theo dõi.

Nếu tiếp viên nào muốn bán dâm thì phải viết giấy xin về sớm trình cho Nguyễn Hữu Chí duyệt. Sau khi được duyệt, tiếp viên đưa giấy cho Hoàng mới được phép rời nhà hàng.

Cựu tiếp viên hàng không Đinh Thị Thanh Tuyền (phía sau) tại tòa ngày 11/12.

Từ 22h30 đến 24h, tiếp viên muốn ra ngoài phải báo Quốc Anh. Khi được đồng ý, Quốc Anh sẽ báo mã số tiếp viên cho Hoàng để giải quyết cho ra ngoài.

Đường dây mại dâm này bị triệt phá vào khuya 17/12/2023. Thời điểm đó, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Phụng Hoàng và khách sạn Valentine đều ở quận 5 (cũ). Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện tại 3 phòng của khách sạn Phụng Hoàng có 3 cặp nam nữ, tại 2 phòng của khách sạn Valentine có 2 cặp đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Qua làm việc, những người bán dâm khai nhận đều là tiếp viên của nhà hàng khách sạn Tài Nguyên Fortuner II.

Làm việc với các quản lý Chí, Anh, Hoàng, Diễm, Liễu cùng một số đối tượng khác, tất cả đều khẳng định Nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II do Zhang Lei và Đinh Thị Thanh Tuyền làm chủ.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội. Zhang Lei và Tuyền khai từ tháng 2/2023 bắt đầu chủ trương cho tiếp viên nữ bán dâm để thu hút khách, tăng doanh thu nhà hàng. Tuy nhiên, cả hai đều khẳng định không hưởng tiền từ hoạt động môi giới mại dâm.

Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, đều thừa nhận hành vi phạm tội và mong HĐXX xem xét khi lượng hình.