Thiếu niên 16 tuổi lộ hành vi cất giấu súng, đạn tại nhà

Thấy dáng vẻ lo lắng, sợ sệt của đối tượng, Tổ công tác 141 đã tổ chức đấu tranh khai thác, qua đó xác định tại nơi ở của nam thiếu niên giấu 3 khẩu súng và 100 viên đạn.

Khoảng 22h ngày 9/12, Tổ công tác Y15/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Thành Trung - Lý Thánh Tông (xã Gia Lâm, Hà Nội), phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS: 29N1-556.56 có biểu hiện nghi vấn, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Toàn bộ số "vũ khí nóng" được nam thiếu niên này khai mua trên mạng xã hội.

Tại thời điểm kiểm tra, thấy đối tượng tỏ vẻ lo lắng, sợ sệt, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành đấu tranh khai thác, phát hiện trong điện thoại của đối tượng có nhiều hình ảnh liên quan đến súng và kiếm.

Biết không thể giấu, nam thiếu niên được xác định là N.Đ.H. (SN 2009, trú tại xã Gia Lâm) khai nhận toàn bộ số "vũ khí nóng" do bản thân mua trên mạng xã hội từ năm 2023, 2024 và đang cất giấu tại nơi ở.

3 khẩu súng, 100 viên đạn, một ống ngắm bị thu giữ tại nơi ở của thiếu niên 16 tuổi.

Phối hợp với Công an xã Gia Lâm khám xét tại nhà của H., lực lượng Công an đã thu giữ 1 khẩu súng tự chế bằng kim loại, dài 116 cm; 1 khẩu súng dạng súng trường, có gắn ống ngắm; 1 khẩu súng dạng côn xoay, 100 viên đạn và 1 thanh kiếm Nhật.

Vụ việc đã được bàn giao cho Đội Cảnh sát hình sự Đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội phối hợp Công an xã Gia Lâm tiếp tục điều tra.