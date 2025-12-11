Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Triệt phá trường gà, tạm giữ 23 đối tượng

  • Thứ năm, 11/12/2025 08:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết phối hợp triệt phá một trường gà quy mô lớn, tạm giữ hình sự 23 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, đột kích điểm đá gà ăn tiền tại ấp Đông Thới, xã Đông Thuận, TP Cần Thơ.

Các đối tượng đá gà cùng tang vật.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang 36 đối tượng, tạm giữ nhiều tang vật liên quan, gồm: trên 66 triệu đồng; 25 điện thoại di động; 5 con gà đá; 1 cân đồng hồ; 4 bộ cựa sắt.

Đối trượng tổ chức trường gà trên là Lê Quốc Trí (SN 1976, ngụ ấp Thới Bình, xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ). Hiện Phòng Cảnh sát hình sự ra quyết định tạm giữ hình sự 23 đối tượng để điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

Văn Đức/Công an Nhân dân

