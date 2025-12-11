Xử phạt 2 người đưa tin sai sự thật về vụ án giết người tại Lạng Sơn

Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt 2 người dân sinh sống tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn có hành vi phát tán, đưa thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại Đội QLTT số 4.

Ngày 10/12, thông tin từ xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Công an xã Hữu Lũng đã triệu tập và xử phạt bà V.T.L (người địa phương) và N.V.A (trú tại xã Hữu Lũng) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân".

Trước đó, trên địa bàn xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường liên quan đến "bộ tài liệu 88" phát tán trên mạng xã hội và điều tra hiện trường vụ việc có dấu hiệu nghi vấn giết người xảy ra tại trụ sở Đội Quản lý thị trường số 4, thì rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến xem, trong đó có một số người đăng tải, chia sẻ thông tin, livestream trên mạng xã hội với nội dung bịa đặt, suy diễn, chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến quá trình điều tra của cơ quan Công an.

Công an xã Hữu Lũng xử phạt 2 người dân đưa thông tin sai sự thật. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi rà soát, Công an xã Hữu Lũng phát hiện bà V.T.L. và N.V.A. đã có hành vi dùng điện thoại livestream với tiêu đề "dựng lại hiện trường" và phát ngôn những thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng liên quan đến diễn biến vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Hữu Lũng.

Những thông tin này phát ra đã thu hút được đông đảo người hiếu kỳ vào xem và chia sẻ làm hoang mang dư luận cho quần chúng Nhân dân. Công an xã Hữu Lũng đã mời 2 người này lên trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, cả hai thừa nhận hành vi sai trái của bản thân và tự nguyện gỡ bỏ video livestream và những thông tin sai sự thật. Cam kết không đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, mang tính suy diễn, bịa đặt liên quan đến các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống do cơ quan chức năng cung cấp.

Căn cứ vào hành vi trên, Công an xã Hữu Lũng ra quyết định xử phạt bà V.T.L. và N.V.A. số tiền 7,5 triệu đồng do vi phạm "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân" theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời Công an xã Hữu Lữu khuyến cáo người dân không tham gia phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng của cơ quan chức năng. Khi phát hiện các thông tin sai sự thật, kịp thời thông báo cho Công an xã hoặc cơ quan chức năng nơi gần nhất để được xử lý theo quy định.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan Công an trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc.

Công an xã Hữu Lũng cam kết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và an toàn trên môi trường không gian mạng.