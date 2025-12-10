Bắt đối tượng liên quan vụ xô xát trong quán bida làm nam sinh tử vong

Phát sinh mâu thuẫn trong quán bida ở Quảng Trị, nên Chinh và Q. xảy ra xô xát khiến Q. bị thương nặng và chết khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn An Bảo Chinh (SN 2007, trú Tổ dân phố 5 phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Trước đó, khoảng 15h25 ngày 07/12, tại quán Bida Sky Billiard Club Cafe (có địa chỉ tại Tổ dân phố 2, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị), Phạm Anh Q. (SN 2008, trú tại Tổ dân phố 5 phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị - đang là học sinh lớp 12) và Nguyễn An Bảo Chinh do phát sinh mâu thuẫn cá nhân xảy ra xích mích, xô xát, đánh nhau.

Nguyễn An Bảo Chinh đang viết lại lời khai tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Quảng Trị.

Hậu quả Chinh bị thương tích nhẹ, còn Q. bị thương nặng, rơi vào trạng thái bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu; đến chiều 8/12, Q. tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, Công an phường Ba Đồn khẩn trương thực hiện đồng bộ các biện pháp điều tra, xác minh để làm rõ vụ việc. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Cách đây chưa đầy 2 tháng, tại Nghệ An cũng xảy ra việc nhóm học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai lao vào đánh nhau trong quán bida, khiến một nam sinh lớp 10 bị thương phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h15 ngày 27/10, tại quán bida 98 thuộc xóm Giang Tiên (xã Bích Hào), em N.H.D. (SN 2010, trú xóm Lâm Sơn) bị N.X.M. và T.H.H. (đều SN 2009, trú xóm Xuân Hiền) dùng gậy bida tấn công. Vụ việc khiến D. bị thương nặng, được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Công an xã Bích Hào đã vào cuộc xác minh, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh tại quán.

Hình ảnh cho thấy thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 8-9 học sinh đứng quanh bàn bida. Sau đó, một nam sinh bất ngờ lao tới tấn công người mặc áo đen khiến nạn nhân ngã xuống sàn, nhóm còn lại liên tiếp dùng gậy nghi là cơ bida đánh tới tấp.

Theo chính quyền địa phương, các học sinh liên quan đều đang theo học tại Trường THPT Đặng Thai Mai (Nghệ An).