Khởi tố đối tượng dùng dao chống đối Công an khi bị kiểm tra ma túy

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phạm Anh Cường (SN 1989, trú tại phường Tích Lương) về tội "Chống người thi hành công vụ" theo quy định tại Khoản 1, Điều 330 BLHS.

Thực hiện kế hoạch về tổng rà soát, thống kê xác định chính xác số liệu người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện, đối tượng mua, bán trái phép chất ma túy, điểm tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy, đảm bảo số liệu hồ sơ đúng, đủ, sạch, sống, khách quan, trung thực, tối 5/12, Công an phường Tích Lương phối hợp với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đến nhà Phạm Anh Cường để xác định tình trạng nghiện, sử dụng ma túy đối với Cường.

Tại đây, Tổ công tác đã giới thiệu các thành phần tham gia và mời đối tượng ra trụ sở Công an phường Tích Lương để kiểm tra (test) ma túy trong cơ thể.

Phạm Anh Cường (ảnh nhỏ) và con dao đối tượng dùng đe dọa, chửi bới và dồn đuổi Tổ công tác.

Do lo sợ bị xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vì Cường vừa sử dụng ma túy vào buổi trưa cùng ngày, nên đối tượng chửi mắng Tổ công tác, rồi xuống bếp lấy 1 con dao tiến về phía Tổ công tác đe dọa, chửi bới và dồn đuổi Tổ công tác ra sân nhà, sau đó, quay vào nhà khóa cổng lại.

Tổ công tác Công an phường Tích Lương đã báo cáo chỉ huy, tăng cường lực lượng đến hiện trường và triệu tập Cường về trụ sở để làm việc.

Kết quả xét nghiệm Phạm Anh Cường dương tính với ma túy Methaphetamin. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.