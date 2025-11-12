Tuyên án cháu ruột trộm kim cương, đồng hồ của 'thần bài' gốc Việt

Đinh Hoàng Kim Vũ, cháu ruột của 'thần bài' Poker gốc Việt Nguyễn Văn Mến, bị tuyên án 13 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Chiều 12/11, TAND Khu vực 10 - Lâm Đồng đã tổ chức xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Hoàng Kim Vũ (42 tuổi, trú phường Tiến Thành) về tội 'Trộm cắp tài sản'.

Bị cáo Đinh Hoàng Kim Vũ tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Vũ là cháu ruột của ông Nguyễn Văn Mến và được người này cho ở nhờ để trông coi căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng) trong thời gian ông Mến sang Mỹ dự Giải Poker Vô địch thế giới lần thứ 55 (WSOP). Thường xuyên được nhờ dọn dẹp phòng ngủ, Vũ biết rõ nơi cất giữ chìa khóa két sắt nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Đầu tháng 6/2024, Vũ đặt mua dụng cụ mở khóa trên mạng, lén đột nhập phòng ngủ của cậu, vô hiệu hóa camera giám sát. Sau khi mở, Vũ lấy đi 4 đồng hồ Rolex, nhẫn kim cương, vàng, ngoại tệ và tiền mặt với tổng giá trị hơn 812 triệu đồng. Sau khi bán một phần tài sản, Vũ tiêu xài cá nhân và chơi game.

Số tang vật mà Vũ chưa tiêu thụ được.

Đến tháng 8/2024, khi ông Mến về Việt Nam mới phát hiện mất trộm và trình báo công an. Chưa đầy 24 giờ sau, Vũ bị bắt cùng một phần tài sản được thu hồi.

Tại phiên tòa, ông Nguyễn Văn Mến có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho cháu ruột. HĐXX ghi nhận tình tiết này và tuyên phạt Đinh Hoàng Kim Vũ 13 năm tù giam.

Ông Nguyễn Văn Mến (Men Nguyen), người Mỹ gốc Việt, được giới bài Poker thế giới mệnh danh là 'Thần bài Poker' và từng giành bảy đai vàng và kim cương của World Series of Poker (WSOP). Ông Mến từng được tạp chí Card Player Magazine vinh danh là 'The Master', lọt vào hơn 120 vòng chung kết có thưởng tiền, thắng 75 giải đấu và nhiều lần được bình chọn là 'Player of the year' (Thần bài của năm) các năm 1997, 2001, 2003 và 2005.