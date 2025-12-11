Công an thông tin về vụ việc liên quan hộ kinh doanh Cao Anh Trung

Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiếp nhận kiến nghị khởi tố từ Chi cục QLTT tỉnh An Giang và đang tiến hành công tác xác minh, điều tra theo quy định đối với hộ kinh doanh Cao Anh Trung.

Chiều 11/12, tại hội nghị giao ban báo chí tháng 12/2025 của tỉnh An Giang, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiếp nhận kiến nghị khởi tố từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh An Giang và đang tiến hành công tác xác minh, điều tra theo quy định đối với hộ kinh doanh Cao Anh Trung (phường Rạch Giá).

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, phát biểu tại hội nghị giao ban báo chí.

Trước đó, ngày 12/9, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đã kiểm tra hộ kinh doanh Cao Anh Trung (địa chỉ: Lô B3 10-11-12-12A, khu Tái định cư lấn biển Tây Bắc, phường Rạch Giá) do ông Cao Anh Trưng làm chủ.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã lấy 9 mẫu sản phẩm gửi thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng; tạm giữ 21.240 sản phẩm là viên uống, bột sữa hạt…, ước tính tổng giá trị hàng hóa gần 14 tỷ đồng .

Tang vật liên quan.

Từ kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm không đạt chất lượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình thẩm tra, xác minh, Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính hộ kinh doanh Cao Anh Trung về 3 hành vi vi phạm: Sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; buôn bán sản phẩm thực phẩm vi phạm đã tiêu thụ có chỉ tiêu an toàn không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; sản xuất hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng.

Trên trang web giới thiệu về sản phẩm Cao Trung Sơn, có bài viết thông tin về việc ông Cao Anh Trưng được vinh danh với chứng nhận Doanh nhân Sao Vàng 2024, do Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam (VATAP) cấp.