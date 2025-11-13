Chặn bắt nhiều đối tượng trộm xe máy ở Lâm Đồng

Công an xã Bù Đăng (tỉnh Đồng Nai) cho biết sau khi nhận được tin báo từ Công an tỉnh Lâm Đồng về 2 đối tượng trộm xe máy đang bỏ trốn theo hướng Quốc lộ 14, Công an xã đã khẩn trương triển khai lực lượng truy đuổi hơn 5 km và bắt giữ cả hai cùng tang vật.

Theo đó, khoảng 10h ngày 10/11/2025, Công an xã Bù Đăng nhận tin báo từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng về việc có 2 đối tượng trộm cắp 1 môtô hiệu Honda Wave Alpha, màu đen, biển kiểm soát 49C1-162.08 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đang di chuyển theo hướng Quốc lộ 14 về Bù Đăng, Đồng Nai.

Công an xã Bù Đăng nhanh chóng triển khai lực lượng chia làm hai tổ chốt chặn tại các điểm trọng yếu trên tuyến đường này. Đến khoảng 15h20 phút, tổ công tác phát hiện hai đối tượng điều khiển một xe ba gác biển kiểm soát 61L6-9368 đi cùng một môtô biển số 26AM-015.44 có đặc điểm trùng khớp với phương tiện bị mất trộm.

Đối tượng Lê Văn Hậu (bên trái) và Trịnh Văn Chiêm (bên phải) tại cơ quan Công an.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, các đối tượng không chấp hành, tăng ga bỏ chạy theo hướng xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai. Dù các đối tượng liên tục lạng lách, chống trả quyết liệt, tổ công tác vẫn kiên trì truy đuổi hơn 5 km, buộc chúng rẽ vào một bãi xe của người dân tại thôn Đức Thiện, xã Bù Đăng để lẩn trốn. Lực lượng Công an đã tổ chức bao vây, truy tìm nhiều giờ, bắt giữ cả hai đối tượng cùng tang vật, đưa về trụ sở để điều tra làm rõ.

Các đối tượng được xác định gồm: Lê Văn Hậu (SN 1981, trú thôn Tân Lập, xã Phúc Thọ, tỉnh Lâm Đồng) có 6 tiền án, trong đó 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", cùng các tiền án khác về "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "Buôn lậu" và "Không tố giác tội phạm". Đối tượng Hậu đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra Lệnh bắt bị can để tạm giam ngày 22/10/2025 về tội “Trộm cắp tài sản”. Qua test nhanh, Hậu dương tính với ma túy đá.

Còn đối tượng Trịnh Văn Chiêm (sinh năm 1982, trú tại thôn 6, xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) đi cùng Hậu, điều khiển xe ba gác, chưa có tiền án, tiền sự, qua test nhanh cũng dương tính với ma túy đá.

Công an xã Bù Đăng khống chế bắt giữ đối tượng trộm xe máy.

Tại cơ quan Công an, ban đầu các đối tượng quanh co chối tội, nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an đã buộc Lê Văn Hậu khai nhận hành vi trộm môtô biển số 49C1-162.08 tại xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng vào ngày 10/11/2025.

Hiện Công an xã Bù Đăng đã phối hợp Công an xã Phước Sơn, tỉnh Lâm Đồng thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Hậu về tội "Trộm cắp tài sản", đồng thời bàn giao tang vật cho Công an xã Đam Rông 2 để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đối với Trịnh Văn Chiêm, Công an xã Bù Đăng lập hồ sơ xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và bàn giao phương tiện cùng hồ sơ cho Công an xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, thực hiện kế hoạch tuần tra vũ trang, tối ngày 3/11/2025, Công an xã Bù Đăng phối hợp lực lượng an ninh cơ sở các thôn tuần tra trên địa bàn xã. Đến khoảng 22h30 cùng ngày nhận tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng có đối tượng vừa mới trộm xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang chạy về hướng xã Bù Đăng, tổ tuần tra Công an xã Bù Đăng triển khai lực lượng chốt chặn.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, khi phát hiện 2 xe mô tô (trong đó có 1 môtô giống đặc điểm xe vừa bị mất ở tỉnh Lâm Đồng) nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra, nhưng đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga bỏ chạy nên tổ tuần tra tiến hành truy đuổi. Quá trình truy đuổi, các đối tượng dùng bình xịt hơi cay chống trả, chạy khoảng 20 km mới bỏ lại môtô trộm cắp bên đường.

Sau khi kiểm tra xác định môtô mà đối tượng bỏ lại là xe bị mất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nên Công an xã Bù Đăng đã tiến hành bàn giao phương tiện theo quy định.