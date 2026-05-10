Đến cả Porsche cũng cắt giảm nhân sự vì kinh doanh gặp khó

Hãng xe thể thao Đức - Porsche - vừa thông báo kế hoạch cắt giảm nhân sự quy mô lớn và đóng cửa 3 công ty con nhằm đối phó với tình hình lợi nhuận sụt giảm liên tục.

Trong thông báo phát đi vào ngày 8/5, Porsche AG cho biết hãng dự kiến cắt giảm hơn 500 vị trí việc làm sau khi quyết định giải thể 3 công ty con gồm Cellforce Group GmbH, Porsche eBike Performance GmbH và Cetitec GmbH.

Đây được xem là động thái quyết liệt của hãng xe xứ Stuttgart nhằm dồn toàn lực vào mảng kinh doanh xe thể thao truyền thống vốn đang gặp nhiều thách thức.

"Porsche phải tái tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi. Đây là nền tảng không thể thiếu cho một cuộc cải tổ chiến lược thành công", ông Michael Leiters, Giám đốc điều hành Porsche đã chia sẻ.

Ông cũng thừa nhận rằng bối cảnh hiện tại buộc hãng phải thực hiện những đợt cắt giảm "đau đớn", bao gồm cả việc khai tử các đơn vị thành viên từng được kỳ vọng cao.

Trước tình hình kinh doanh khó khăn, hơn 500 nhân sự của Porsche đã bị sa thải. Ảnh: Porsche.

Quyết định này được đưa ra sau khi Porsche ghi nhận lợi nhuận trong quý I tiếp tục lao dốc. Hãng xe Đức đang phải gồng mình thực hiện các chính sách "thắt lưng buộc bụng" để đối phó với áp lực từ thuế quan, những biến động chính trị phức tạp trên toàn cầu và sự thiếu hụt trong danh mục sản phẩm mới.

Việc đóng cửa Cellforce Group GmbH (đơn vị sản xuất pin hiệu suất cao) và Porsche eBike Performance (mảng xe đạp điện) cho thấy Porsche đang tạm dừng tham vọng mở rộng hệ sinh thái sang các lĩnh vực phụ trợ.

Thay vào đó, hãng ưu tiên bảo vệ biên lợi nhuận của dòng xe ôtô thể thao trước khi triển khai các bước đi dài hạn tiếp theo trong lộ trình điện hóa.