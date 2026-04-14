Đề xuất xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hưng Yên

Đảng ủy UBND tỉnh Hưng Yên vừa có báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xin chủ trương xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải.

Phối cảnh Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua khảo sát thực địa, Đảng ủy UBND tỉnh đánh giá xã Việt Tiến là địa điểm phù hợp nhất để đặt tượng đài, đảm bảo các yếu tố về chính trị, lịch sử và quy hoạch phát triển lâu dài của địa phương. Khu vực dự kiến nằm trong quy hoạch Trung tâm hành chính xã Việt Tiến, có vị trí địa lý đặc biệt khi gần với Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và gắn liền với quê ngoại của Người.

Bên cạnh đó, vị trí này nằm sát sông Điện Biên, một nhánh thuộc hệ thống Đại thủy nông Bắc Hưng Hải. Việc đặt tượng đài tại đây mang ý nghĩa tri ân sâu sắc công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công trình thủy lợi này - nơi Bác từng 4 lần về thăm và động viên cán bộ, dân công. Đồng thời, công trình cũng khẳng định giá trị to lớn của hệ thống thủy lợi đối với sản xuất nông nghiệp của các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Dương (cũ).

Theo đề xuất, khu đất xây dựng tượng đài có diện tích khoảng 4,33 ha. Ranh giới khu vực được xác định cụ thể: phía Đông giáp đường giao thông dự kiến và khu đô thị Tân Tiến; phía Tây giáp khu dân cư; phía Bắc giáp đường tỉnh 384 và phía Nam giáp khu hành chính mới của xã Việt Tiến.

Phối cảnh không gian Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và quảng trường.

Trước đó, Bộ Công an đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hưng Yên về việc triển khai xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Việt Tiến. Bộ Công an cũng sẽ tặng tượng và chịu trách nhiệm hoàn toàn về phần mỹ thuật cũng như chế tác tượng.

Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh sớm xây dựng hồ sơ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương, phê duyệt quy hoạch và triển khai xây dựng phần hạ tầng, cảnh quan xung quanh.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên, đây là công trình có giá trị giáo dục truyền thống yêu nước và lý tưởng cách mạng cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ban Tuyên giáo và Dân vận cũng đề nghị việc triển khai phải đảm bảo tính trang nghiêm, thẩm mỹ và giá trị nghệ thuật cao, đồng thời cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi từ các chuyên gia và nhân dân để tạo sự đồng thuận xã hội...