Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Máy bay Yak-40 từng phục vụ Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở An Giang

  • Thứ hai, 30/3/2026 11:07 (GMT+7)
Máy bay Yak-40, số hiệu VNA.452 của Hàng không Việt Nam, từng đưa Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ Hà Nội vào Sài Gòn (nay là TP Hồ Chí Minh) ngày 15/5/1975 để chủ trì Đại lễ mừng chiến thắng Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Máy bay Yak-40 từng phục vụ Chủ tịch Tôn Đức Thắng được trưng bày tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN.
Máy bay Yak-40 VNA452 không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là điểm nhấn thu hút du khách khi đến tham quan cù lao Ông Hổ. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN.
Máy bay Yak-40 VNA452 được trưng bày trong Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, trở thành kỷ vật gợi nhớ về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN.
Máy bay Yak-40 VNA452 được gìn giữ như một “nhân chứng sống” của lịch sử hàng không và Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN.
Nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang). Ảnh: Thanh Sang/TTXVN.
Xe đạp Chủ tịch Tôn Đức Thắng sử dụng tập thể dục, đi làm được trưng bày tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang). Ảnh: Thanh Sang/TTXVN.

https://www.vietnamplus.vn/may-bay-yak-40-tung-phuc-vu-chu-tich-ton-duc-thang-duoc-trung-bay-tai-an-giang-post1101781.vnp

Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Yak-40 TP.HCM Hà Nội An Giang Yak-40 Tôn Đức Thắng An Giang

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý