Máy bay Yak-40 từng phục vụ Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở An Giang

|
Máy bay Yak-40 từng phục vụ Chủ tịch Tôn Đức Thắng được trưng bày tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN.
|
Máy bay Yak-40 VNA452 không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là điểm nhấn thu hút du khách khi đến tham quan cù lao Ông Hổ. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN.
|
Máy bay Yak-40 VNA452 được trưng bày trong Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, trở thành kỷ vật gợi nhớ về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN.
|
Máy bay Yak-40 VNA452 được gìn giữ như một “nhân chứng sống” của lịch sử hàng không và Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN.
|
Nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang). Ảnh: Thanh Sang/TTXVN.
|
Xe đạp Chủ tịch Tôn Đức Thắng sử dụng tập thể dục, đi làm được trưng bày tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang). Ảnh: Thanh Sang/TTXVN.
Áng văn đẹp về phương Nam
Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.
30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.