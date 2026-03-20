Một máy bay chiến đấu MiG-21 bỏ không ở Cà Mau

  • Thứ sáu, 20/3/2026 19:17 (GMT+7)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau đã có báo cáo đến UBND tỉnh Cà Mau về hiện trạng và nguồn gốc chiếc máy bay MiG-21 đang nằm tại khu vực phường An Xuyên.

Theo kết quả khảo sát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau, chiếc máy bay bị bỏ không nhiều năm tại khu vực số 80, đường Nguyễn Trãi, phường An Xuyên. Trên thân máy bay có ghi MiG-21.

Khung chiếc máy bay vẫn còn nguyên vẹn.

Về nguồn gốc, vào năm 1985, nhân kỷ niệm 10 năm giải phóng miền Nam, tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau) đã phối hợp với Quân khu 9 đưa 3 chiếc máy bay về trưng bày tại bãi đất trống trước Bưu điện tỉnh. Sau triển lãm, Quân khu 9 thu hồi hai chiếc, riêng chiếc MiG-21 này được để lại cho địa phương và điều chuyển về Khu Cao Thắng để tiếp tục trưng bày.

Tuy nhiên, do Bảo tàng tỉnh Cà Mau trước đây không được giao quản lý nên không có hồ sơ theo quy định, dẫn đến tình trạng hiện nay không rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp.

Cũng theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau, MiG-21 là một hiện vật có giá trị lịch sử tiêu biểu gắn liền với quá trình chiến đấu và trưởng thành của lực lượng không quân Việt Nam.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đang liên hệ với Quân khu 9 để thu thập hồ sơ và xác định chủ sở hữu. Chính quyền địa phương sẽ có trách nhiệm vệ sinh môi trường xung quanh khu vực để chủ động cho phương án bảo quản hoặc di chuyển máy bay đến vị trí phù hợp hơn.

Ngầm chiếc máy bay bị bong tróc sơn, hư hại một số bộ phận bên ngoài.

Sau khi hoàn tất xác minh nguồn gốc và chủ sở hữu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau sẽ phối hợp các đơn vị liên quan, đề xuất phương án xử lý dứt điểm trình UBND tỉnh xem xét.

Ghi nhận thực tế cho thấy, do thiếu sự bảo quản và nằm ngoài trời suốt thời gian dài, hiện trạng chiếc máy bay đã xuống cấp nghiêm trọng. Thân máy bay bị bong tróc sơn, một số bộ phận bị hư hỏng hoặc thất lạc; phần cánh, đầu và đuôi máy bay có dấu hiệu bị ăn mòn, biến dạng. Tuy nhiên, phần khung sườn của máy bay thì còn khá nguyên vẹn.

Nhiều nơi ở Nam Bộ mưa trái mùa kỷ lục

Ngày 27/2, một trận mưa rất lớn trút xuống khu vực Bạc Liêu của tỉnh Cà Mau với lượng mưa trên 100 mm, vượt gấp hai lần kỷ lục mưa trái mùa được thiết lập vào 10 năm trước ở đây.

11:12 16/3/2026

Mưa trái mùa xóa tan hơn 9.000 tấn muối ở Cà Mau

Đúng vào cao điểm kết tinh, đợt mưa trái mùa bất ngờ đổ xuống khiến hơn 1.200 ha muối tại Cà Mau bị thiệt hại hoàn toàn.

06:39 28/2/2026

Áng văn đẹp về phương Nam

Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.

30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.

Trần Hiếu/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    TP.HCM thi hanh ky luat 7 dang vien hinh anh

    TP.HCM thi hành kỷ luật 7 đảng viên

    11 phút trước 19:44 20/3/2026

    0

    Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với 5 đảng viên. Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với 2 đảng viên khác.

    Tong Bi thu tiep Bo truong Cong an Lao hinh anh

    Tổng Bí thư tiếp Bộ trưởng Công an Lào

    11 phút trước 19:44 20/3/2026

    0

    Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

