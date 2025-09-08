Đề xuất thí điểm giá điện hai thành phần từ 2026

Bộ Công Thương dự kiến chia làm 4 giai đoạn để thí điểm giá điện hai thành phần, trong đó từ năm 2026 sẽ bắt đầu áp dụng thử nghiệm với khách hàng được lựa chọn.

Bộ Công Thương đang xây dựng lộ trình áp dụng giá điện 2 thành phần. Ảnh: EVN.

Theo dự thảo quyết định Bộ Công Thương đang lấy ý kiến, lộ trình thí điểm giá điện hai thành phần được đề xuất chia thành 4 giai đoạn.

Trong giai đoạn 1, từ năm 2025 đến giữa năm 2026, Bộ sẽ tập trung khảo sát và cập nhật dữ liệu, áp dụng trước cho nhóm khách hàng sản xuất đang thực hiện cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn.

Ở giai đoạn này, cơ quan chức năng sẽ thu thập toàn bộ số liệu đo đếm về sản lượng, đặc điểm sử dụng điện theo biểu đồ phụ tải của từng nhóm khách hàng, đồng thời phân tích và đề xuất điều chỉnh biểu giá hai thành phần phù hợp với biến động thông số đầu vào (nếu có)...

Giai đoạn 2 từ tháng 1/2026 đến tháng 6/2026 sẽ được triển khai với trọng tâm là truyền thông và thí điểm trên giấy.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ phát hành song song (không áp dụng cho thanh toán thực tế) với toàn bộ khách hàng được tham gia thí điểm, kèm theo hướng dẫn về giá bán lẻ điện hai thành phần. Các hội thảo, truyền thông đa phương tiện cũng được tổ chức giúp khách hàng hiểu rõ cơ chế mới.

Giai đoạn 3 sẽ thử nghiệm chính thức từ tháng 7/2026 đến tháng 7/2027. Trong thời gian này, khách hàng được lựa chọn sẽ bắt đầu thanh toán tiền điện theo biểu giá hai thành phần.

Các cơ quan quản lý sẽ theo dõi và đánh giá mức độ thay đổi phụ tải, hành vi sử dụng điện, phản ứng của khách hàng cũng như doanh thu bán điện, qua đó nghiên cứu để điều chỉnh cấu trúc biểu giá.

Trên cơ sở kết quả đó, từ tháng 8/2027, giai đoạn 4 sẽ được tiến hành với mục tiêu tổng kết và mở rộng áp dụng. Bộ Công Thương sẽ đánh giá toàn diện hiệu quả tài chính, kỹ thuật và hành vi sử dụng điện của khách hàng.

Theo dự thảo, EVN có trách nhiệm xây dựng, tính toán và đề xuất giá bán lẻ điện hai thành phần để trình Bộ Công Thương và triển khai thực hiện theo các lộ trình trên.

Giá điện hai thành phần là cơ chế tính tiền điện gồm một phần cố định theo công suất đã đăng ký (phí duy trì hạ tầng) và một phần biến đổi theo sản lượng điện thực tế tiêu thụ.

Trước đó, trong báo cáo đề án công bố tháng 11/2024, EVN từng đề xuất áp dụng thí điểm trước với một số nhóm khách hàng, sau đó mới mở rộng vào năm 2025. Như vậy, lộ trình Bộ Công Thương đưa ra hiện nay muộn hơn so với kế hoạch của EVN.