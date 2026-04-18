Đề xuất rút ngắn cấp phép bay, giảm tình trạng tàu bay 'nằm sân'

Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn thời hạn nộp và xử lý hồ sơ cấp phép bay, đồng thời bổ sung nhiều quy định mới nhằm tăng tính linh hoạt cho hoạt động khai thác hàng không.

Việc thời gian cấp phép bay được rút ngắn sẽ giảm tình trạng lãng phí do máy bay phải "nằm sân". Ảnh: Khánh Huyền.

Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam về hoạt động bay, dự kiến trình cấp có thẩm quyền ban hành trong thời gian tới.

Một trong những điểm đáng chú ý là đề xuất rút ngắn thời hạn nộp hồ sơ đề nghị cấp phép bay đối với nhiều loại chuyến bay so với quy định hiện hành. Cụ thể, thời hạn nộp hồ sơ đối với chuyến bay thường lệ được đề xuất giảm từ 10 ngày xuống còn 7 ngày; chuyến bay quốc tế thuê chuyến, tăng chuyến giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày; chuyến bay qua không thường lệ giảm từ 3 ngày xuống còn 2 ngày.

Theo Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh này sẽ giúp các hãng hàng không linh hoạt hơn trong xây dựng kế hoạch khai thác, qua đó hạn chế tình trạng tàu bay phải "nằm sân" do vướng thủ tục.

Không chỉ rút ngắn thời gian nộp hồ sơ, dự thảo cũng đề xuất giảm thời gian xử lý hồ sơ của cơ quan cấp phép bay. Theo đó, thời gian xử lý đối với chuyến bay quốc tế thuê chuyến, tăng chuyến được rút từ 3 ngày xuống còn 2 ngày; chuyến bay không phải vận tải hàng không thương mại giảm từ 2 ngày xuống còn 1 ngày. Đáng chú ý, các trường hợp khẩn cấp hoặc đặc biệt sẽ được giải quyết ngay, thay vì mất từ 12 giờ đến 2 ngày như trước.

Song song với việc cải cách thủ tục hành chính, dự thảo Nghị định cũng bổ sung nhiều quy định mới nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động bay.

Trong đó, đáng chú ý là việc bổ sung quy định cấp phép bay đối với tàu bay dân dụng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn trong vùng trời hàng không dân dụng và vùng trời sân bay dùng chung; tàu bay quân sự nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn trong vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý; cũng như hoạt động bay của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an).

Dự thảo đồng thời kế thừa các quy định của Nghị định số 125/2015/NĐ-CP và bổ sung nội dung về "kế hoạch thực hiện chuyến bay" đối với các chuyến bay qua, bay trong vùng thông báo bay trên biển quốc tế do Việt Nam quản lý. Quy định này nhằm bảo đảm phù hợp với Công ước Chicago 1944 và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Đáng chú ý, dự thảo cũng bổ sung quy định đối với các chuyến bay vận tải hàng không chuyên dùng và hàng không chung khai thác bằng tàu bay mang quốc tịch Việt Nam. Theo đó, thông báo phản hồi kế hoạch bay không lưu của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) được coi là phép bay theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2025.

Về thẩm quyền, dự thảo xác định Cục Hàng không Việt Nam là cơ quan cấp phép bay đối với các chuyến bay nêu trên, đồng thời giao VATM sử dụng thông báo phản hồi kế hoạch bay không lưu thay cho phép bay nhằm bảo đảm tính kịp thời trong hoạt động khai thác.

Cơ chế này cũng được áp dụng đối với việc sửa đổi phép bay trong các trường hợp chuyến bay phải chuyển hướng bắt buộc do thời tiết, kỹ thuật, nhân đạo, an toàn hoặc khi thay đổi số hiệu chuyến bay do chậm giờ sang ngày kế tiếp.