Đề xuất quy định mới về thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Tại dự thảo Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính đề xuất quy định về khai thuế, tính thuế, khấu trừ thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Bộ Tài chính đề xuất quy định về khai thuế, tính thuế, khấu trừ thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Tại Điều 13 dự thảo Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính đề xuất quy định về khai thuế, tính thuế, khấu trừ thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Bộ Tài chính cho biết nội dung tại điều này để thực hiện chủ trương bỏ hình thức thuế khoán theo Nghị quyết số 68, theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện khai thuế theo từng loại thuế theo tháng, quý, năm, theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khi quyết toán thuế. Cơ quan thuế căn cứ vào cơ sở dữ liệu quản lý để hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong việc khai thuế và tính thuế.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh căn cứ mức doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tự xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, đối tượng chịu thuế để thực hiện kê khai, tính thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân.

Trường hợp tự xác định có mức doanh thu hàng năm thuộc trường hợp không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải kê khai doanh thu thực tế phát sinh với cơ quan thuế theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp xác định có mức doanh thu hàng năm thuộc đối tượng chịu thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh căn cứ vào mức doanh thu thực tế phát sinh tự xác định phương pháp tính thuế, số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quy định pháp luật thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

Đối với các loại thuế khác và các khoản thu khác phải nộp ngân sách nhà nước, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật có liên quan.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử

Trường hợp có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử có chức năng thanh toán, tổ chức quản lý nền tảng thương mại điện tử (trong nước hoặc nước ngoài) có trách nhiệm khấu trừ, kê khai thay và nộp thay số thuế phải nộp của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Trường hợp có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử không có chức năng thanh toán, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trực tiếp khai thuế, tính thuế và nộp thuế theo quy định.

Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ quy định chi tiết điều này, bao gồm phương pháp tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân; hồ sơ, thủ tục kê khai doanh thu, kê khai thuế và nộp thuế. Bộ Tài chính quy định chế độ kế toán áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Quy định trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý thuế trừ trường hợp do thay đổi địa giới hành chính theo quy định của pháp luật thì người nộp thuế phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi thay đổi địa chỉ (tại khoản 4 Điều 17).

Quy định đối tượng áp dụng hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh đối với cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (tại khoản 5 Điều 17).