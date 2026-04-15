Đề xuất nâng thu nhập xác định người phụ thuộc lên 3 triệu

  • Thứ tư, 15/4/2026 21:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bộ Tài chính đề xuất nâng mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc từ 1 triệu đồng lên 3 triệu đồng/tháng. Ngưỡng thu nhập để xác định người phụ thuộc đã giữ nguyên 14 năm.

Bộ Tài chính đang ý kiến với dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân.

Điểm đáng chú ý tại dự thảo là quy định mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc mà người nộp thuế thu nhập cá nhân được áp dụng giảm trừ. Cụ thể, mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập của người phụ thuộc không vượt quá 3 triệu đồng. Hiện tại, mức này là 1 triệu đồng/tháng.

luat thue anh 1

Bộ Tài chính đề xuất nâng mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc từ 1 triệu đồng, lên 3 triệu đồng/tháng.

Người nộp thuế chịu trách nhiệm về việc xác định người phụ thuộc không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá mức quy định này và có trách nhiệm kê khai đúng, trung thực thu nhập của người phụ thuộc. Trường hợp trong quá trình thực hiện cơ quan thuế phát hiện kê khai không đúng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng nêu rõ hồ sơ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh như con của người nộp thuế; người phụ thuộc là vợ hoặc chồng của người nộp thuế; người phụ thuộc là cha, mẹ của người nộp thuế; người phụ thuộc mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định...

Trên cơ sở thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin trong Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do cơ quan nhà nước quản lý được chia sẻ, khai thác theo quy định của pháp luật để làm căn cứ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh.

Trường hợp cơ quan thuế không thể khai thác, sử dụng được dữ liệu thông tin xác định người phụ thuộc trong Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do cơ quan nhà nước quản lý được chia sẻ, khai thác theo quy định của pháp luật thì người nộp thuế cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc xác định người phụ thuộc quy định.

Dự kiến, Thông tư quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực kể từ ngày 1/7.

Mức giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế và người phụ thuộc đã được tăng lên qua các giai đoạn. Tuy nhiên, ngưỡng thu nhập để xác định người phụ thuộc “đứng yên” suốt 14 năm qua.

Nhiều kiến nghị về việc nâng ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc đã được Tiền Phong phản ánh. Trong đó, chuyên gia đề xuất tham chiếu mức lương tối thiểu vùng làm cơ sở xem xét (dự kiến áp dụng từ năm 2026 khoảng 4,5 triệu đồng/người/tháng), hay căn cứ theo tiêu chí đo lường chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, từ năm 2027, khu vực đô thị là 2,8 triệu đồng/người/tháng.

Theo Việt Linh/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

