Đề xuất mới về việc đánh thuế mua bán vàng miếng

Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng vàng miếng, dự kiến thuế suất 0,1% và giao Chính phủ quy định ngưỡng chịu thuế.

Theo Bộ Tài chính, việc giao Chính phủ quy định ngưỡng chịu thuế nhằm loại trừ những giao dịch vàng miếng phục vụ mục đích tiết kiệm, tích trữ, phù hợp với tập quán của nhiều người dân. Ảnh: Chí Hùng.

Bộ Tài chính vừa gửi xin ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo nội dung tiếp thu, giải trình đối với dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Một trong những điểm đáng chú ý là đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Trước đó, trong báo cáo thẩm tra, Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội, đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cân nhắc kỹ quy định này nhằm tránh gây bất cập cho những người mua bán vàng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh.

Các ý kiến cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu mức thuế, phương thức áp dụng phù hợp, đặc biệt là phân định rõ giữa vàng đầu tư lướt sóng ngắn hạn và vàng tích trữ lâu dài để bảo đảm đạt được mục tiêu kiểm soát hoạt động đầu cơ và lành mạnh hóa thị trường vàng.

Trong dự thảo báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cho biết đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Theo đó, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo rà soát kỹ lưỡng, nghiên cứu quy định pháp luật có liên quan, thông lệ quốc tế và các điều kiện quản lý thị trường vàng hiện nay để hoàn thiện quy định này trong dự thảo Luật.

Mục tiêu là vừa đáp ứng yêu cầu quản lý thị trường vàng theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, vừa có lộ trình triển khai phù hợp, khả thi và nhận được sự đồng thuận của người dân.

Theo hướng này, dự thảo Luật giao Chính phủ căn cứ tình hình quản lý thị trường vàng, quy định thời điểm áp dụng, ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế và điều chỉnh thuế suất cho phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng và sẽ thu thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng với mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, việc giao Chính phủ quy định ngưỡng chịu thuế nhằm loại trừ những giao dịch vàng miếng phục vụ mục đích tiết kiệm, tích trữ, phù hợp với tập quán của nhiều người dân.

Ngoài ra, cơ chế này cũng đảm bảo Chính phủ có cơ sở pháp lý quyết định việc thu thuế và các nội dung cụ thể như ngưỡng chịu thuế, điều chỉnh thuế suất khi các điều kiện về quản lý thị trường vàng đáp ứng yêu cầu của công tác thu và quản lý thu.

Do đây là quy định mới, với đối tượng tác động rộng nên việc quy định như dự thảo Luật là bước đi cần thiết góp phần bảo vệ sự ổn định của nền kinh tế. Đồng thời, thực hiện đúng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng, góp phần hạn chế việc đầu cơ vào vàng, thu hút được nguồn lực trong xã hội để tham gia vào nền kinh tế.