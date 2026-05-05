Đề xuất mô hình xã hội hóa đầu tư mạng lưới trạm sạc

Bộ Xây dựng yêu cầu đề xuất quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, mô hình đầu tư, quản lý, vận hành mạng lưới trạm sạc theo hướng xã hội hóa, huy động tối đa nguồn lực từ doanh nghiệp...

Bộ Xây dựng vừa có văn bản giao Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng, Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển mạng lưới trạm sạc cho xe ô tô sử dụng điện.

Việc xây dựng Đề án nhằm thực hiện Chỉ thị số 09/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện.

Đồng thời, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương trong việc phát triển mạng lưới trạm sạc cho ôtô sử dụng điện, năng lượng xanh trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 876/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo chỉ đạo, Đề án phải được xây dựng theo hướng tổng thể, đồng bộ, khả thi, gắn chặt với quy hoạch, đầu tư và khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đô thị và khu dân cư. Tiến độ xây dựng Đề án trình Bộ Xây dựng trong năm 2026.

Đánh giá nhu cầu sử dụng, khả năng đáp ứng của hệ thống điện, quỹ đất

Bộ Xây dựng cũng lưu ý, Đề án phải làm rõ bức tranh hiện trạng phát triển phương tiện điện, hạ tầng trạm sạc; đồng thời đánh giá nhu cầu sử dụng, phân bố mạng lưới và khả năng đáp ứng của hệ thống điện, quỹ đất, cũng như các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông và môi trường.

Một trong những điểm nhấn là Bộ Xây dựng yêu cầu đề xuất quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, mô hình đầu tư, quản lý, vận hành mạng lưới trạm sạc theo hướng xã hội hóa, huy động tối đa nguồn lực từ doanh nghiệp và các hình thức hợp tác công - tư và các hình thức phù hợp khác.

Đồng thời, Đề án phải rà soát, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đấu nối điện, giá điện, đất đai, đầu tư, khai thác dịch vụ, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

Triển khai ngay sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt

Không chỉ dừng ở định hướng, Bộ Xây dựng nhấn mạnh yêu cầu Đề án phải có tính thực tiễn cao, có thể triển khai ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Để bảo đảm tiến độ, các đơn vị được phép huy động, sử dụng các nguồn lực hợp pháp để xây dựng Đề án, bao gồm nguồn kinh phí được giao, nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ, nguồn xã hội hóa, tài trợ, hợp tác nghiên cứu và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Song song đó, Bộ Xây dựng giao Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng tham mưu Bộ Xây dựng lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương đối với nội dung dự thảo Đề án.

Cùng đó, phối hợp với Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng cập nhật nội dung Đề án vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 876/2022, trình lãnh đạo Bộ trình Thủ Tướng Chính phủ trong quý III/2026.