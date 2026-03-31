Đề xuất miễn lệ phí hàng không, hàng hải đến hết năm

Bộ Tài chính vừa có Dự thảo Thông tư đề xuất miễn phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không và hàng hải. Nếu được thông qua, Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày mai (1/4) tới hết năm nay.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư quy định miễn các khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực hàng không và hàng hải, trong bối cảnh giá xăng dầu biến động phức tạp do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Theo dự thảo, trong lĩnh vực hàng không, cơ quan này đề xuất miễn toàn bộ các khoản phí, lệ phí đang được quy định tại Thông tư số 193/2016/TT-BTC. Đồng thời, phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay theo Thông tư số 247/2016/TT-BTC cũng được đề xuất miễn hoàn toàn.

Cụ thể, các khoản phí dự kiến được miễn trong lĩnh vực hàng không chủ yếu liên quan đến hoạt động của hãng bay và doanh nghiệp phụ trợ như cấp chứng nhận đăng ký tàu bay, thẩm định hồ sơ mua bán tàu bay, sát hạch thành viên tổ bay, tiếp viên, nhân viên mặt đất. Danh sách này không có các khoản giá dịch vụ cấu thành trực tiếp vào giá vé của hành khách như soi chiếu an ninh, làm thủ tục...

Đối với lĩnh vực hàng hải, các khoản phí, lệ phí thuộc Chương II và III của Thông tư số 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 90/2019/TT-BTC và Thông tư số 74/2021/TT-BTC, cũng nằm trong diện được miễn.

Các khoản phí được miễn này chủ yếu liên quan đến bảo đảm hàng hải, sử dụng vị trí neo đậu và ra vào cảng.

Về thời hạn áp dụng, Thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/12 năm nay. Từ ngày 1/1/2027, các mức thu phí, lệ phí sẽ quay trở lại áp dụng theo quy định tại các Thông tư hiện hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Theo tính toán dựa trên dự toán năm 2026 của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính cho biết việc miễn các khoản phí, lệ phí nêu trên có thể khiến ngân sách Nhà nước giảm thu khoảng 3.553 tỷ đồng trong 9 tháng áp dụng. Trong đó, lĩnh vực hàng không giảm khoảng 218 tỷ đồng , còn hàng hải chiếm phần lớn với khoảng 3.335 tỷ đồng .

Trước đó, Thủ tướng cũng đã quyết định áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 0% đối với xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay, đồng thời không yêu cầu kê khai, tính thuế giá trị gia tăng. Chính sách này có hiệu lực đến hết ngày 15/4.

Bộ Tài chính cũng đang đề xuất kéo dài thời gian áp dụng các chính sách giảm thuế đối với xăng dầu từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6. Theo ước tính, ngân sách Nhà nước có thể giảm thu khoảng 7.200 tỷ đồng mỗi tháng theo mức thuế mới, nhưng có thể góp phần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp giảm chi phí, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nhiều biến động.

Phía Bộ Xây dựng cũng vừa có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp hỗ trợ hoạt động của tàu thuyền Việt Nam, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải chia sẻ khó khăn. Một trong những giải pháp được đưa ra là giảm giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải nhằm hạ chi phí logistics.

Tính đến ngày 27/3, nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành hàng hải như Công ty Hoa tiêu hàng hải miền Bắc, Công ty Hoa tiêu hàng hải miền Nam, Công ty Hoa tiêu Tân Cảng, CTCP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu và CTCP Hoa tiêu hàng hải TKV đã cam kết giảm 10% giá dịch vụ so với mức niêm yết.