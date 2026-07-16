Đề xuất hỗ trợ tiền hàng tháng cho trẻ đến 3 tuổi

Bộ Y tế đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ mang thai, sinh đủ 2 con và trẻ nhỏ nhằm khuyến khích duy trì mức sinh thay thế.

Bộ Y tế đề xuất để địa phương hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ sinh con, trẻ nhỏ và khen thưởng các xã duy trì tỷ lệ sinh đủ 2 con cao. Ảnh: Việt Linh.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn các địa phương ban hành chính sách khuyến khích, khen thưởng và hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số, trong đó có nhiều đề xuất nhằm khuyến khích người dân sinh đủ 2 con.

Đề xuất hỗ trợ tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con

Theo dự thảo, tại Điều 3, Cục Dân số đề xuất một số chính sách nhằm gia tăng tỷ lệ sinh để đạt và duy trì mức sinh thay thế.

Đối với tập thể, xã có tỷ lệ phụ nữ sinh đủ hai con đạt từ 60% trở lên sẽ được đề xuất UBND cấp tỉnh xem xét khen thưởng, đồng thời hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Tùy điều kiện thực tế, từng địa phương có thể quyết định hình thức và mức hỗ trợ phù hợp. Việc khen thưởng có thể được thực hiện một lần hoặc theo các mốc xã duy trì thành tích liên tục trong 3 năm, 5 năm hoặc các khoảng thời gian khác.

Đối với cá nhân, dự thảo giao địa phương căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn các chính sách hỗ trợ phù hợp dành cho phụ nữ và các cặp vợ chồng sinh con, nuôi con.

Các hình thức được đề xuất gồm khen thưởng hoặc hỗ trợ bằng tiền, hiện vật cho phụ nữ sinh con, sinh đủ hai con ngoài các đối tượng đã được quy định trong Luật Dân số; hỗ trợ phụ nữ mang thai; hỗ trợ tài chính hàng tháng cho trẻ đến khi đủ 12 tháng, 24 tháng hoặc 36 tháng tuổi.

Dự thảo của Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tài chính hằng tháng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, đồng thời khuyến khích bằng tiền hoặc hiện vật đối với phụ nữ sinh đủ 2 con. Ảnh: Trần Hiền.

Ngoài ra, địa phương cũng có thể hỗ trợ chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non hoặc triển khai các hình thức hỗ trợ khác phù hợp với điều kiện thực tế.

Nhiều địa phương đã triển khai chính sách hỗ trợ

Theo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Thông tư 01/2021 của Bộ Y tế, nhiều tỉnh, thành đã chủ động ban hành các chính sách hỗ trợ người dân, đặc biệt tại những địa phương có mức sinh thấp.

Tại Tây Ninh, địa phương đã khen thưởng 99 xã, phường, thị trấn đạt hoặc vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng sinh đủ hai con, với tổng kinh phí 19,8 tỷ đồng . Bên cạnh đó, tỉnh còn triển khai chính sách khuyến khích phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Đồng Nai đã hỗ trợ 6.015 phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng . Năm 2025, các xã Đại Phước, Phước Sơn, Tam Phước và Tân An đều đạt hoặc vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng sinh đủ hai con.

Trong khi đó, Đà Nẵng tập trung hỗ trợ các biện pháp tránh thai cho nhóm đối tượng ưu tiên như hộ nghèo, hộ cận nghèo và người thuộc diện bảo trợ xã hội. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng đối với người tự nguyện triệt sản và 50.000 đồng đối với người tự nguyện đặt dụng cụ tử cung. Giai đoạn 2021-2025, tổng kinh phí thực hiện đạt 2,266 tỷ đồng .

Tại Hải Phòng, địa phương đã khen thưởng hai xã, phường, thị trấn đạt tỷ lệ từ 70% trở lên cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ hai con, đồng thời khen thưởng một đặc khu đạt tỷ lệ từ 60% trở lên, với tổng kinh phí 70 triệu đồng.

Thành phố cũng triển khai chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, khuyến khích tự nguyện sử dụng các biện pháp tránh thai, đồng thời hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người dân sinh sống tại huyện đảo, xã đảo. Tổng kinh phí thực hiện các chính sách này đạt 1,123 tỷ đồng .

Tại Quảng Ninh, trong giai đoạn 2021-2025, địa phương đã hỗ trợ 805 trường hợp tự nguyện thực hiện đình sản với tổng kinh phí 1,61 tỷ đồng .