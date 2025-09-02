Theo đề xuất mới của Bộ Xây dựng, người lao động không có hợp đồng lao động sẽ xin xác nhận thu nhập từ công an xã thay vì UBND xã như hiện nay.

Bộ Xây dựng đề xuất giao công an xã xác nhận thu nhập người mua nhà ở xã hội. Ảnh: Duy Hiệu.

Bộ Xây dựng vừa đưa ra đề xuất mới trong dự thảo sửa đổi Nghị định 100/2024 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, theo đó công an xã sẽ là cơ quan xác nhận thu nhập đối với người lao động không có hợp đồng lao động khi làm thủ tục mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội.

Theo quy định hiện hành, người thuộc diện thu nhập thấp tại khu vực đô thị muốn tiếp cận chính sách nhà ở xã hội phải có xác nhận của UBND cấp xã về tình trạng thu nhập. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều địa phương phản ánh việc này gặp vướng mắc, bởi chính quyền xã không có cơ sở dữ liệu để kiểm tra, nhất là với lao động tự do, không ký hợp đồng.

Để khắc phục, Bộ Xây dựng đề xuất giao nhiệm vụ cho công an xã - cơ quan trực tiếp quản lý dân cư tại địa bàn. Lực lượng công an xã có thể căn cứ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý để xác minh thông tin, thay vì chỉ dựa vào giấy tờ người dân cung cấp.

Thời hạn xác nhận được ấn định không quá 7 ngày kể từ khi tiếp nhận đơn, nhằm bảo đảm thủ tục nhanh gọn, rõ ràng.

Bên cạnh việc thay đổi cơ quan xác nhận, Bộ Xây dựng cũng sẽ điều chỉnh mẫu giấy tờ chứng minh và mẫu xác nhận điều kiện để đảm bảo đồng bộ với quy định trên.

Cũng tại dự thảo, Bộ Xây dựng đề xuất nâng mức thu nhập bình quân hàng tháng được mua nhà ở xã hội với người độc thân lên tối đa 20 triệu đồng. Tương ứng, mức tối đa với hai vợ chồng là 40 triệu.

Riêng trường hợp chưa kết hôn, đã ly hôn (nhưng chưa tái hôn) hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì mức thu nhập tối đa được mua nhà ở xã hội không quá 30 triệu đồng một tháng. Mức thu nhập được tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đối tượng làm việc xác nhận.