Đề xuất đổi tên dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt, trong đó đổi tên dự án “đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam” thành “đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam”.

Bộ Xây dựng đề xuất đổi tên “đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam” thành “đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam”. Ảnh: Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Trong tờ trình, Bộ Xây dựng cho biết Quy hoạch mạng lưới đường sắt được phê duyệt năm 2021 đã đóng vai trò quan trọng trong định hướng phát triển hạ tầng giao thông quốc gia. Tuy nhiên, đến nay, việc cập nhật quy hoạch mạng lưới đường sắt giai đoạn 2021-2030 (tầm nhìn đến 2050) là cần thiết nhằm cập nhật các chỉ tiêu tăng trưởng GDP, quy mô dân số, định hướng phát triển không gian quốc gia, tổ chức hành chính mới và các quy hoạch ngành liên quan.

Từ kết quả rà soát, Bộ Xây dựng đề xuất điều chỉnh quy mô và lộ trình đầu tư của một số tuyến đường sắt quốc gia quan trọng, đáng chú ý là 2 tuyến đường sắt quốc gia trọng điểm là tuyến tốc độ cao Bắc - Nam và Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Cụ thể, với tuyến “đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam”, Bộ đề xuất đổi tên thành “đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam”. Tuyến đường cũng được đề nghị rút ngắn chiều dài khoảng 4 km so với ban đầu, còn khoảng 1.541 km. Đáng chú ý, đoạn Vinh - Nha Trang được đề nghị đầu tư sớm, lên trước năm 2030, thay vì sau mốc này như kế hoạch cũ.

Còn tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cũng được đề xuất đầu tư toàn tuyến trước năm 2030, với chiều dài khoảng 391 km, kết nối tới cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng) và các bến cảng lớn như Nam Đồ Sơn, Đình Vũ.

Đối với các tuyến có tính kết nối quốc tế và vùng động lực, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung và điều chỉnh nhiều tuyến quan trọng như: tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, chiều dài khoảng 132 km, kết nối với sân bay quốc tế Gia Bình và các tuyến đường sắt ven biển; tuyến Hà Nội - Đồng Đăng, chiều dài 156 km, được kiến nghị phấn đấu đầu tư trước năm 2030;

Tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, chiều dài 187 km, đẩy tiến độ đầu tư lên trước 2030 để tăng năng lực kết nối với Trung Quốc; tuyến Vũng Áng - Mụ Giạ (Quảng Bình) điều chỉnh chiều dài lên 105 km, hướng tới tăng cường liên kết vận tải Việt Nam - Lào;

Tuyến TP.HCM - Lộc Ninh, dài 128 km, quy hoạch đường đôi khổ 1.435 mm, chuẩn bị hạ tầng sẵn sàng cho liên vận quốc tế với Campuchia.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng kiến nghị điều chỉnh các tuyến kết nối cảng biển và vùng kinh tế trọng điểm như: nâng cấp tuyến Kép - Hạ Long - Cái Lân, chiều dài khoảng 126 km, tận dụng hạ tầng tuyến Lim - Phả Lại hiện có; tuyến Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng, chiều dài 64 km, quy hoạch đường đôi khổ 1.435 mm;

Tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu, mở rộng phạm vi từ ga An Bình đến Vũng Tàu, dài 132 km, đường đôi khổ tiêu chuẩn.

Với các tuyến vùng và nội địa, Bộ Xây dựng cũng đề xuất điều chỉnh tiến độ đầu tư sớm hơn, như Tháp Chàm - Đà Lạt (trước 2030), TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau và tuyến kết nối Tây Nguyên - Đà Nẵng - Bình Phước để đồng bộ với phát triển hạ tầng giao thông chiến lược.

Đặc biệt, tuyến vành đai phía Đông Hà Nội được rút ngắn còn 31 km, điều chỉnh khổ ray thống nhất 1.435 mm; riêng tuyến Thủ Thiêm - Long Thành được đề xuất chuyển từ đường sắt quốc gia sang đường sắt đô thị.