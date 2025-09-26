Đề xuất điên rồ ở World Cup

Tham vọng của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) về một kỳ World Cup 2030 lịch sử với 64 đội nhiều khả năng không thành hiện thực.

FIFA không ủng hộ phiên bản World Cup 64 đội.

Theo The Guardian, FIFA lắng nghe đề xuất nhưng nội bộ tổ chức này tỏ ra hoài nghi và gần như chắc chắn sẽ không đưa kế hoạch ra biểu quyết.

Nguồn tin từ FIFA nhấn mạnh việc mở rộng lên 64 đội đồng nghĩa với 128 trận đấu, một gánh nặng khổng lồ cả về lịch thi đấu lẫn chi phí vận hành. Quan trọng hơn, chênh lệch trình độ quá lớn có thể dẫn đến nhiều trận đấu kém hấp dẫn, làm tổn hại thương hiệu và mô hình kinh doanh của World Cup.

"Ngay cả khi Chủ tịch Gianni Infantino muốn, ông ấy cũng khó lòng thông qua đề xuất ở Hội đồng FIFA", nguồn tin tiết lộ. "Cảm nhận chung, không chỉ ở châu Âu, là 64 đội sẽ phá hỏng World Cup. Quá nhiều trận vô nghĩa, và nguy cơ làm suy yếu thương hiệu toàn cầu".

Đề xuất được CONMEBOL đưa ra từ tháng 4 và một lần nữa được trình bày trong cuộc họp với FIFA tuần này. Chủ tịch Alejandro Dominguez khẳng định trên mạng xã hội: "Chúng tôi tin vào một kỳ World Cup 2030 lịch sử. Khi bóng đá được chia sẻ cho tất cả, lễ hội mới thực sự toàn cầu".

Theo The Guardian, các quan chức Paraguay, Uruguay và Argentina thậm chí còn đề nghị sẵn sàng đăng cai toàn bộ vòng bảng nếu kế hoạch được thông qua. Rõ ràng, với thể thức 64 đội, cả 10 thành viên CONMEBOL gần như chắc chắn giành vé, thay vì chỉ 6 suất trực tiếp cộng thêm khả năng dự play-off như hiện tại.

FIFA lo ngại việc có 64 đội sẽ phá hỏng World Cup.

Tuy nhiên, phản ứng từ các Liên đoàn khác khá gay gắt. Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin gọi đây là ý tưởng tồi, nhấn mạnh mở rộng quá mức sẽ làm giảm chất lượng và làm loãng giá trị vòng loại. Tương tự, Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani cho rằng: "Có thể nghiên cứu bao nhiêu cũng được, nhưng nó không hợp lý".

Bên cạnh World Cup, FIFA còn đối mặt với áp lực từ các CLB châu Âu liên quan đến Club World Cup. Giải đấu vừa được mở rộng lên 32 đội từ hè 2025, với nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu muốn tham gia. FIFA cân nhắc tổ chức 2 năm một lần, nhằm tối đa hóa nguồn thu từ bản quyền và tiền thưởng.

Cả hai đề xuất - World Cup 64 đội và Club World Cup mở rộng, đều cần được Hội đồng FIFA phê chuẩn. Tuy nhiên, theo The Guardian, chỉ Club World Cup nhiều khả năng được đưa ra bàn thảo trong kỳ họp tới.

Trong lúc tranh luận về tương lai World Cup chưa ngã ngũ, giải đấu hè 2026 đang cận kề với quy mô 48 đội. Lễ bốc thăm vòng bảng dự kiến diễn ra vào ngày 5/12. Đó là bước khởi đầu cho một kỷ nguyên mới khi FIFA hy vọng vẫn giữ được sự cân bằng giữa yếu tố thương mại và chất lượng chuyên môn.