Đề xuất bổ sung hành vi 'phát tán deepfake' vào tội Hình sự

  Chủ nhật, 26/4/2026 20:11 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Theo Bộ Công an, việc bổ sung các tội danh mới, hành vi mới như "phát tán deepfake; rửa tiền bằng tiền điện tử..." nhằm bảo đảm tính bao quát, toàn diện của Bộ luật Hình sự, tránh bỏ lọt tội phạm.

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự 2026 (sửa đổi), trong đó đề xuất xử lý hình sự các hành vi liên quan đến tội phạm mạng như "phát tán deepfake; rửa tiền bằng tiền điện tử; thao túng dữ liệu mạng xã hội để trục lợi"...

Theo Bộ Công an, việc bổ sung các tội danh mới, hành vi mới nhằm bảo đảm tính bao quát, toàn diện của Bộ luật Hình sự. Việc này bảo đảm tính răn đe, tránh bỏ lọt hành vi phạm tội, giải quyết các vấn đề gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Deepfake có khả năng giả mạo khuôn mặt, dễ dàng trở thành phương tiện cho tội phạm mạng. Ảnh: Reuters

Trên thực tế, pháp luật đã ghi nhận nhiều trường hợp tội phạm sử dụng việc phát tán deepfake như một công cụ để phạm tội. Điển hình như trường hợp của bị can Lê Trung Khoa, được cơ quan điều tra xác định là đã sử dụng Deepfake để làm giả giọng nói, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hay trong một số vụ lừa đảo trực tuyến, các đối tượng còn dùng Deepfake để chuyển hình ảnh từ nam thành nữ, nhằm phục vụ mục đích lừa đảo.

Bên cạnh đó, Bộ Công an còn bổ sung các hành vi xâm phạm lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, như: Hành vi gián điệp mạng, chiến tranh mạng, khủng bố mạng, xâm phạm, phá hủy hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia…

Hành vi lạm dụng tình dục trẻ em (quay các bộ phận nhạy cảm, chat sex…); hành vi trái phép liên quan đến hoạt động kinh doanh, giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, tài sản ảo;

Hành vi thu thập, sử dụng, khai thác, chuyển nhượng, xử lý dữ liệu cá nhân trái quy định của pháp luật; hành vi lập trình và sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo để thực hiện tội phạm.

Theo thông tin từ Bộ Công an, các loại tội phạm truyền thống không chỉ gia tăng về tính chất, mức độ nguy hiểm mà còn có xu hướng cấu kết chặt chẽ, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Đồng thời, nhiều hành vi nguy hiểm cho xã hội đến mức phải bị xử lý hình sự như các hành vi trong lĩnh vực công nghệ cao, xâm phạm dữ liệu, không gian mạng, môi trường, tài chính, tiền tệ… đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có những quy định pháp luật hình sự tương ứng để kịp thời điều chỉnh và xử lý.

Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam của Tiến sĩ Bùi Thị Long, NXB Tư pháp xuất bản.

Nội dung cuốn sách đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, từ đó đề xuất các quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm bảo đảm thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam.

Xử lý nhiều trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng công an cơ sở đang tăng cường xử lý các hành vi đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật trên không gian mạng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và ổn định dư luận.

11:35 19/4/2026

Bị xử phạt vì dùng AI tạo ảnh người ngất tại cây xăng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội xử lý một trường hợp đăng tải bài viết sử dụng AI chế ảnh người ngất tại cây xăng.

06:02 9/4/2026

Xử phạt 2 người đăng tin bán nhà ở xã hội trên Facebook

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội xử phạt 2 trường hợp rao bán "suất ngoại giao", "suất nội bộ" nhà ở xã hội trên mạng Facebook.

05:23 23/3/2026

Trọng Phú/VOV.VN

Đọc tiếp

Doi tuong gay an dac biet nguy hiem o Quang Ninh da bi bat hinh anh

Đối tượng gây án đặc biệt nguy hiểm ở Quảng Ninh đã bị bắt

25 phút trước 20:05 26/4/2026

Với sự chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 16 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, Công an 2 tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với Công an xã Hà Trung (Thanh Hóa) nhanh chóng truy bắt thành công đối tượng gây án đặc biệt nguy hiểm từ Quảng Ninh trốn vào Thanh Hóa.

Cuc CSGT xac minh oto bien trang gan coi hu, den xoay phong nhu bay hinh anh

Cục CSGT xác minh ôtô biển trắng gắn còi hú, đèn xoay phóng như bay

55 phút trước 19:36 26/4/2026

Ngày 26/4, đại diện Cục CSGT cho biết, sẽ xác minh và làm rõ xe Toyota Land Cruiser Prado màu đen, biển kiểm soát 51F-903xx vừa gắn còi hú và đèn xoay (thiết bị thường chỉ dành riêng cho xe công vụ) vừa chạy vượt tốc độ cho phép trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu vào ngày 25/4.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

